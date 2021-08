Breaking News a Yuba County, quando la cronaca nera va in prima serata

Breaking News a Yuba County su Sky Cinema Uno e Now

Lunedì 9 agosto Sky Cinema propone la black comedy Breaking News a Yuba County, film diretto da Tate Taylor e scritto da Amanda Idoko, con il premio Oscar Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina e con la partecipazione di Matthew Modine ed Ellen Barkin.

Chi è il colpevole e perché? E chi lo sa la farà franca – o avrà un primo piano in Tv? Quando suo marito Karl scompare, Sue Buttons, una sottovalutata moglie di periferia, si ritrova ad essere una celebrità locale quando si imbarca in una ricerca, nella piccola contea di Yuba County, per trovarlo. Nel tentativo di prolungare la sua nuova fama, Sue si imbatte in situazioni esilaranti mentre il suo mondo si capovolge. Avrà a che fare con un’aspirante criminale, un’implacabile poliziotta locale e dovrà fare i conti con la sua sorellastra – una giornalista locale alla disperata ricerca di una storia – e con il fratello fannullone di suo marito e la sua aiutante, tutti uniti nella ricerca della verità dietro la scomparsa di Karl Buttons.

(Nella foto Allison Janney)