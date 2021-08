Amazon schiera la squadra da Champions League

La Repubblica, pagina 45, di Antonio Dipollina.

Partenza l’11 con la Supercoppa Chelsea-Villarreal, poi i mercoledì della Champions con un’italiana in esclusiva. In tutto 17 partite, pagate peraltro a peso d’oro. Ma loro sono Amazon e possono comprarsi la luna, figuriamoci questa manovra di ingresso nel calcio tv di casa nostra. Sandro Piccinini per le telecronache (in coppia con Massimo Ambrosini), una schiera di seconde voci (Seedorf, Julio Cesar, Zola, Marchisio) più conduttori in coabitazione con Dazn (Marco Cattaneo) o a tempo pieno (Giulia Mizzoni, da Dazn, Alessia Tarquinio, da Sky). E la clamorosa sorpresa come moviolista di Gianpaolo Calvarese, che aveva appena annunciato l’abbandono del fischietto per “motivi personali”.

Il mercoledì di Champions giocheranno a turno due italiane (Inter, Milan, Juve, Atalanta), Amazon Prime Video potrà scegliere la gara che preferisce e trasmetterla solo ai suoi abbonati. Via streaming, in altissima definizione, con spesa di 3.99 euro al mese o di 36 annuali. Molti sono già abbonati a questo servizio (per la consegna gratuita degli acquisti su Amazon e per guardare film e serie tv). Molti nemmeno sanno che hanno a disposizione anche l’opzione televisiva di Prime: per tutti, nessun aumento di prezzo. L’operazione è finalizzata proprio a rendere più familiare il servizio Prime. Un ritorno importante, quello di Sandro Piccinini in telecronaca dopo tre anni di stop: «È un salto nel futuro, molto atteso e di cui si parla da tempo» dice il giornalista, ex Mediaset.

