Ascolti tv 5 agosto 2021: Argentero in replica meglio delle Olimpiadi e di Venezia

Ascolti tv: la fiction di Rai1 batte Rai2 e Canale5

Un’altra vittoria per le repliche di Doc – Nelle tue mani, che ieri sera su Rai1 ha registrato il 13,9% di share media con 2,102 milioni di telespettatori, crescendo rispetto a settimana scorsa quando la fiction con Luca Argentero aveva raccolto il 12,8% e 1,9 milioni. Seconda piazza per il programma sulle Olimpiadi di Tokyo, Il circolo degli anelli su Rai2, con il 9,2% e 1,391 milioni di tifosi collegati. Medaglia di bronzo per Viaggio nella Grande Bellezza – Venezia su Canale5 con l’8,1% e 1,188 milioni di contatti. Sette giorni fa la rete ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 7,24% e 1 milione con il film Mandela – La lunga strada verso la libertà.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la replica di A raccontare comincia tu – Sophia Loren su Rai3 con il 5,5% e 912 mila spettatori, poi la serie tv FBI: Most Wanted su Italia1 con il 6,7% e 875 mila e il film Il ritorno del Monnezza su Rete4 con il 3,5% e 556 mila. La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste si chiude con il talk show In onda su La7 al 2,8% e 456 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 al 2,5% e 401 mila e il film Il primo Cavaliere su Nove al 2,3% e 342 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luca Argentero)