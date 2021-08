Ascolti tv 4 agosto 2021: Piero Angela vince, Canale5 perde anche con Italia1

Ascolti tv: Rai1 davanti alla serie tv e alla replica di Michelle Hunziker

Il programma di divulgazione scientifica di Rai1, Superquark, vince la serata registrando il 12,2% di share media e 1,871 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Piero Angela aveva raccolto il 12,1% e 1,9 milioni, quindi dati fotocopiati di settimana in settimana. Seconda posizione per Chicago Fire su Italia1 con l’8,4% e 1,431 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa serie tv aveva portato a casa il 7,8% e 1,2 milioni. Medaglia di bronzo per la replica di All Together Now su Canale5 al 9,1% e 1,338 milioni di contatti, mentre mercoledì scorso il programma di Michelle Hunziker aveva fatto il 9,7% e 1,4 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Quasi amici – L’importante è avere ragione su Rai3 al 7,5% e 1,276 milioni di spettatori, poi il programma sulle Olimpiadi Il circolo degli anelli su Rai2 all’8,9% e 1,253 milioni e il talk show Zona bianca su Rete4 al 5,6% e 758 mila. Si chiude con Hunting Hitler – Caccia a Hitler su La7 al 2,9% e 372 mila contatti, poi A casa con i suoi su Nove al 2,2% e 356 mila e il game show Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 all’1,8% e 259 mila.

In daytime le Olimpiadi su Rai2 picco di ascolti la mattina con la pallavolo femminile al 29% di share media, mentre in access prime time 4 Hotel su Tv8 al 2,7%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Piero Angela)