Ascolti tv 3 agosto 2021: la miniserie di Canale5 batte Raffaella Carrà in replica

Ascolti tv: terza posizione per il programma sulle Olimpiadi e poi Battiti Live

Canale5 vince la prima serata per ascolti tv, registrando l’11,4% di share media e 1,617 milioni di telespettatori con la prima puntata della miniserie Olivia – Forte come la verità. Niente a che vedere con i dati di settimana scorsa per l’ammiraglia Mediaset, che con il finale di stagione di Temptation Island aveva raccolto il 27,4% e 3,6 milioni.

Seconda posizione ieri sera per la replica di Carramba! Che sorpresa all’8,6% e 1,329 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa aveva fatto il 9,2% e 1,5 milioni. Chiude il podio Il circolo degli anelli su Rai2 con il 9% e 1,309 milioni di contatti. Sette giorni fa lo stesso programma sulle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto il 7% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Battiti Live su Italia1 al 9,3% e 1,175 milioni di spettatori, poi il film Today you die al 4,1% e 685 mila e Speciale Non è l’Arena su La7 al 3,6% e 626 mila. Si chiude con La grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci su Rai3 al 3,5% e 611 mila contatti, poi il film La cuoca del presidente su Tv8 al 3,1% e 523 mila e The Expatriate – In fuga dal nemico su Nove al 2,7% e 440 mila.

In daytime le Olimpiadi su Rai2 fanno il picco al 31% di share media con il basket e la pallavolo al mattino, mentre in access prime time 4 Hotel su Tv8 al 3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Olivia – Forte come la verità)