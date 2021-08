Ascolti tv 2 agosto 2021: il film di Rai1 batte le Olimpiadi e quello di Canale5

Ascolti tv: The Help vince la serata

La televisione generalista è in vacanza a eccezione dei programmi che seguono le Olimpiadi di Tokyo e il talk show di Rete4. La serata, comunque, è stata vinta dal film The Help su Rai1, che ha registrato il 16,3% di share media e 2,564 milioni di telespettatori. Seconda posizione per l’unica trasmissione live, Il circolo degli anelli su Rai2 per raccontare le gare della giornata, con il 9% e 1,416 milioni di tifosi collegati. Medaglia di bronzo per il film Terapia di coppia per amanti su Canale5 con l’8,2% e 1,404 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la replica di Report su Rai3 con il 6,2% e 1,095 milioni di spettatori, poi Controcorrente su Rete4 a 5,5% e 855 mila e Freedom – Oltre il confine su Italia1 al 4,7% e 691 mila. Si chiude con la serie tv Gomorra su Tv8 al 3,25% e 555 mila contatti, poi il film Il socio su La7 al 3,2% e 475 mila e Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita su Nove al 2% e 331 mila.

In daytime le gare di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi su Rai2 alle ore 11 al 33%, poi Il pranzo è servito su Rai1 all’8,6% e in access prime time 4 Hotel su Tv8 al 2,7%, mentre Deal with it su Nove all’1,5%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto The Help)