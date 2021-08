Ascolti tv 1 agosto 2021: Alessandro Siani vince sulle Olimpiadi

Ascolti tv: Rai1 e Rai2 battono Canale5

Nella prima domenica di agosto Rai1 vince la serata con il film Si accettano miracoli di Alessandro Siani con il 14,4% e 2,271 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 15,98% con la pellicola Metti la nonna in freezer con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Seconda posizione per il programma sportivo Il circolo degli anelli su Rai2, nella giornata dei due storici ori italiani nell’atletica leggera, con il 12,4% e 1,8 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la stessa trasmissione aveva portato a casa il 6,43% e 1 milione. Medaglia di bronzo per la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 con il 10% e 1,359 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva fatto il 10,07% e 1,3 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film The Other Wife – L’altra moglie su Rete4 con il 5,1% e 800 mila spettatori, poi Kilimangiaro estate con il 4,3% e 698 mila e il programma comico Colorado su Italia1 con il 4,5% e 620 mila. Si chiude con il film Prospettive di un delitto su Tv8 con il 2,2% e 353 mila, poi il film L’età dell’innocenza su La7 all’1,8% e 254 mila e Cambio moglie su Nove con l’1,5% e 173 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Si accettano miracoli)