Ascolti Tv 30 luglio: Conti vince facile anche in replica. Ines dell’anima mia parte col 10,7%. Sul podio Chicago P.D.

Su Rai1 per la replica di Top Dieci 2,2 milioni e 15% di share. Su Canale 5 per la serie novità, Ines dell'Anima Mia, debutto a 1,6 milioni di spettatori e il 10,7%. Su Rete4 Viero a 692mila e 4,6% con Terzo Indizio.

Ascolti, la replica ‘storica’ di Paolo Mieli, batte la nera in replica di Alessandra Viero

Giornata olimpica meno densa di risultati per gli Azzurri, ma sempre medagliata (nell’arco femminile con la Boari) e con alcune vittorie importanti quella del 30 luglio, venerdì.

In prima serata c’era una sfida inedita, per quello che riguarda le ammiraglie, con la serie spagnola Ines dell’Anima Mia alle prese con la replica di Top Dieci. E poi c’erano anche il telefilm di Italia1, il quotidiano racconto serale di Rai2 delle Olimpiadi a cura di Alessandra De Stefano, Paolo Mieli sulla terza rete a parlare di storia, Alessandra Viero su Rete 4 a raccontare pagine di cronaca nera, e quindi il film vintage su La7. In termini di numero di spettatori è stata questa la graduatoria della prima serata.

Su Rai1 la replica di Top Dieci, con Carlo Conti alla conduzione, ha totalizzato 2,2 milioni di spettatori e 15%.

Su Canale 5 la prima puntata della serie spagnola Ines dell’Anima Mia, ha avuto 1,6 milioni di spettatori pari al 10,7% di share.

Su Italia 1 il telefilm in prima tv Chicago P.D., ha raccolto 1,227 milioni di spettatori con l’8,2%.

Su Rai2 il salotto olimpico di Alessandra De Stefano, Il Circolo degli Anelli, ha avuto 906mila spettatori con il 6,1% di share.

Su Rai3 La Grande Storia, con Paolo Mieli in replica a indagare su Elisabetta II, ha raccolto davanti al video 780mila spettatori pari ad uno share del 4,9%.

Su Rete4 la replica della docufiction crime Terzo Indizio, con Alessandra Viero impegnata nella ricostruzione di casi storici, ha totalizzato 692mila spettatori con il 4,6% di share.

Su La7 la pellicola cult Un povero Ricco, con Renato Pozzetto e Ornella Muti, ha avuto 572mila spettatori con uno share del 3,6%.