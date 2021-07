Ascolti tv 29 luglio digital e pay: le Altre di Cologno battono Canale5. Ma vince il BarLume su Tv8

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,7% nell’intera giornata e 8,94% in prima serata; altre Mediaset 8,33% e 9,52%

Una giornata ed una serata senza grandi momenti di sport sulla pay, quella del 29 luglio, mentre le Olimpiadi sono già in onda con quasi un terzo del programma su Discovery+, Eurosport e Rai2. Su Sky, mercoledì sono andate in onda Inter-Crotone (134mila ) Porto-Roma (187mila). Le amichevoli accompagnano la preparazione di un campionato di cui Sky non deterrà però gli highlights di tutte le partite.

In questo contesto da registrare gli ottimo risultati complessivi portati a casa dalle altre emittenti schierate da Viale Mazzini e Cologno.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: al netto del simulcast Discovery, vince Iris su Rai Premium e Rai Movie

In prima serata. Su Tv8 I Delitti del BarLume a 482mila spettatori (2,9%). Su Rai Movie Soldado a 428 mila e 2,6%. Su RaiPremium Rex a 410mila spettatori (2,3%) nel primo episodio e 435mila spettatori (2,7%) nel secondo episodio. Su Rai4 MacGyver 364mila e 2%. Su La5 Temptation Island a 307mila e 2,2%. Su Iris True Legend 279mila e 1,8%. Su Real Time Matrmonio a prima vista Usa a 259mila e 1,5%. Su 20 Parto col folle 241mila e 1,43%. Su TopCrime The Closer a 230mila e 1,3%. Su Nove Eragon 217 mila e 1,3%. Su Cine 34 Tutti contro tutti a 203 mila e 1,22%.

In access. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 441mila spettatori pari al 2,6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 275mila spettatori e 1,6%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 215mila spettatori e 1,6%. Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore 156mila spettatori e 1,1%. In seconda serata. Su Tv8 Gomorra 200mila e 2,6%. Su Nove Azzurri a 63mila e 0,5%. Al pomeriggio. Su Tv8 Un fidanzato pericoloso 264mila spettatori e 2,3%,Sogno di un amore di mezza estate176mila spettatori e 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di I delitti del BarLume)