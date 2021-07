Ascolti Tv 29 luglio: Oro, argento, bronzi e poi Argentero. Doc controlla Battiti, fa flop Canale5

Ascolti Tv: notte boom per Rai2, oro canottaggio al 31%, Paltrinieri al 40%

Medaglie e successi Azzurri hanno scandito nottata, mattinata e primo pomeriggio italiano (causa fuso orario) della giornata olimpica di giovedì 29 luglio. Finalmente è arrivato il secondo oro, inatteso come il primo, stavolta dai remi. Rimangono protagoniste le donne della nostra rappresentativa, mentre continuano a fare un po’ meno di quello che ci si attendeva specialità e campioni più attesi, sia pure senza quasi mai deludere del tutto. Non deludono affatto, tutto considerato, neanche gli ascolti aggregati nell’arco di questa prima parte dei Giochi Olimpici dalla seconda rete pubblica. Ieri sono arrivati innanzitutto l’oro e il bronzo dei pesi leggeri del canottaggio. Le due atlete Rodini-Cesarini hanno vinto al fotofinish contro la Francia, mentre Oppo e Ruta sono arrivati terzi. Gregorio Paltrinieri, nonostante il fermo agli allenamenti afrontato per la mononuclesi, ha vinto un ottimo argento negli 800 stile libero. ‘Solo’ un bronzo è arrivato dalle ragazze della scherma, che potevano fare molto di più. Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 421.000 spettatori con il 19,2% nella fascia notturna e fino al mattino alle nove, e poi fino alle 13.10 circa, ha avuto 1,3 milioni di spettatori con il 20,2%. Al pomeriggio su Rai2 le Olimpiadi hanno conseguito 1,9 milioni di spettatori con il 16,9%.

In prima serata c’era una sfida tra ‘buoni’, per quello che riguarda le ammiraglie, e poi c’erano anche le canzoni estive di Italia1, che portava ancora in giro lper la Puglia lo spettacolo prodotto da Telenorba. Vivace, considerati i risultati in gara, è stato pure il quotidiano racconto serale di Rai2 delle Olimpiadi a cura di Alessandra De Stefano.

Su Rai1 la replica di Doc -Nelle tue mani, con Luca Argentero protagonista, ha totalizzato 1,9 milioni di spettatori e 12,8% vincendo facile la serata. Su Canale 5 la pellicola Mandela-La Lunga strada verso la libertà, con Idris Elba protagonista ha avuto 1,043 milioni di spettatori pari al 7,2% di share. Molto meglio così ha fatto su Italia 1 Cornetto Battiti Live, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, che ha raccolto 1,379 milioni di spettatori con il 10,2%. Subito dietro, appiate sono arrivate la seco0n da e la terza rete. Su Rai2 il salotto olimpico di Alessandra De Stefano, Il Circolo degli Anelli ha avuto 960mila spettatori con il 6,3% di share.

Su Rai3 la replica di A Raccontare comincia tu con Raffaellà Carrà a ‘confessare’ Loretta Goggi, ha raccolto davanti al video 907 mila spettatori pari ad uno share del 5,4%. Più staccate, ma non troppo sono arrivate le altre due principali generaliste. Su Rete4 il film Duro da uccidere, con Steven Seagal e Kelly LeBrock, ha totalizzato 845mila spettatori con il 6%. Su La7 la versione estesa di In Onda ha avuto 404mila spettatori con uno share del 4,5%.

Tutte le prestazioni della Rete Olimpica

TUFFI NETTO (dalle 2.14) – 19,9% 817 mila

SOFTBALL OLIMPICO (alle 2.46) – 19,7% 327 mila

CANOTTAGGIO NETTO (dalle 3.05) – 31% 471 mila

NUOTO NETTO (dalle 3.37) – 40,4% 592 mila

JUDO NETTO (dalle 4.10) – 26,5% 424 mila

PUGILATO OLIMPICO FEMMINILE (alle 4.20) – 35,7% 464 mila

SCHERMA NETTO (dalle 5.14) – 21,7% 549 mila

CICLISMO NETTO (dalle 5.45) – 18,2% 596 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 6.04) – 19,5% 353 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 6.31) – 19,8% 475 mila

SCHERMA SCIABOLA OLIMPICA (alle 6.47) – 19,1% 637 mila

CICLISMO OLIMPICO (alle 7.24) – 16,7% 726 mila

CANOA SLALOM OLIMPICA (alle 7.35) – 16,4% 783 mila

VELA OLIMPICA (alle 7.49) – 16,6% 830 mila

CICLISMO OLIMPICO (alle 7.55) – 16,6% 853 mila

TUFFI OLIMPICO (alle 8.02) – 20,8% 1 milione 123 mila

CICLISMO NETTO (dalle 9.18) – 24,9% 1 milione 279 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 10.08) – 24,7% 1 milione 258 mila

PALLACANESTRO OLIMPICA ITALIA – AUSTRALIA (dalle 10.28) – 23,3% 1 milione 431 mila

NUOTO OLIMPICO FEMMINILE (alle 12.10) – 21,4% 1 milione 943 mila

SCHERMA SCIABOLA FEMMINILE (alle 12.24) – 23,9% 2 milioni 736 mila

NUOTO OLIMPICO FEMMINILE (alle 13.36) – 19,8% 2 milioni 788 mila

PALLAVOLO OLIMPICA GIAPPONE – ITALIA (alle 13.51) – 20,5% 2 milioni 647 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 14.56) – 19,9% 2 milioni 275 mila

BEACH VOLLEY OLIMPICA ITALIA – QATAR (alle 15.06) – 18,1% 1 milione 831 mila

RECORD OLTRE L’IMPOSSIBILE (alle 16.34) – 10,8% – 901 mila

Le altre partite di giornata. le Papere battono il concerto del G20. Reazione a catena domina la scena

In access. Su Rai1 il Concerto in occasione del G20 della Cultura ha ottenuto 1,941 milioni di spettatori con l’11,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint 2,749 milioni di spettatori con il 15,7%. Su Rai2 Tg2 Post 1,199 milioni di spettatori e 6,8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 936mila spettatori con il 5,5%. Su Rai3 Caro Marziano 932mila spettatori e 5,7% e Un Posto al Sole a 1,403 milioni di spettatori e 8%. Su Rete4 Stasera Italia News ha avuto 904mila e 5,4% nella prima parte e 1,069 milioni e 6,1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha riscosso 982mila spettatori e 5,6%.

In preserale.Su Rai1Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1,992 milioni di spettatori pari al 19,4%, mentre Reazione a Catena 3,1 milioni di spettatori con il 24%. Su Canale5, in replica, Conto alla Rovescia 904mila spettatori (9,1%) e 1,329 milioni di spettatori e 10,6%). Su Rai3 Tg Regione 1,754milioni di spettatori pari al 13%. Al mattino. Su Rai1Unomattina Estate 13,3%. Dedicato 11,4%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina 14,4% e Tg5 Mattina 16,7%, Morning News 11,6% nella prima parte e 10,3% nella seconda parte.

A mezzodì. Su Rai1 le repliche di Don Matteo 9 a 11,3% nel primo episodio e 12,1% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica 13,4%. Al pomeriggio.Su Rai1Il Pranzo è Servito 9,9%; la replica de Il Paradiso delle Signore 8,9%. A seguire Estate in Diretta 10,7% nella prima parte e 15,9% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 17,1%, Brave and Beautiful 15,2% e Love Is In The Air 16,8%. Rosamunde Pilcher 11,4%.

In seconda serata.Su Rai1 Cose Nostre è stato visto da 468mila spettatori con uno share del 7,3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha avuto 406mila spettatori pari al 6,9%. Su Rai2 Record – Oltre l’Impossibile 522mila spettatori (6,8%) e Go Tokyo 2020 369mila spettatori e 8,5%. Su Italia1 Le origini del male è stato seguito da 233mila spettatori con il 5,7%. Su Rai3 Ossi di Seppia – Il Rumore della Memoria a 549mila spettatori con il 4,3% nella prima parte e 361mila spettatori con il 3,1% nella seconda parte. Su Rete4 Blood Diamond – Diamanti di sangue è stato visto da 281mila spettatori con il 4,7%. Su La7 Hotel Rwanda 126mila spettatori e 1,7%. Le news delle 20 Tg1 a 3,632 milioni e 23,7%. Tg5 a 2,740 milioni e 17,6%. TgLa7 a 762mila e 4,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto le vincitrici del canottaggio)