Una valanga di film e serie in arrivo su Sky

Comcast: Peacock sbarcherà su Sky

NbcUniversal e Sky renderanno Peacock disponibile senza costi aggiuntivi per la platea di quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa. Ad annunciarlo è stato ieri Comcast, proprietaria dei due gruppi, che ha spiegato come entro la fine dell’anno il servizio streaming di video on demand farà il proprio debutto internazionale sulle piattaforme Sky, tra cui SkyQ, Now e Sky Ticket, che attualmente servono clienti in tutto il Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Austria e Svizzera. «Xfinity di Comcast è stato parte integrante del successo della nostra strategia go-to-market con Peacock negli Stati Uniti e vediamo un’opportunità simile per espanderci a livello internazionale con Sky», ha affermato Jeff Shell, amministratore delegato di NbcUniversal.

«Sfruttando le piattaforme Xfinity di Comcast negli Stati Uniti, siamo stati in grado di testare e apprendere, incrementare rapidamente la portata, l’utilizzo e la riconoscibilità del brand Peacock. Non vediamo l’ora di fare lo stesso con Sky in Europa». L’accordo con Sky rappresenta la prima espansione internazionale di Peacock dal suo lancio negli Stati Uniti la scorsa estate. Nell’ultimo anno, 54 milioni di clienti si sono abbonati a Peacock negli Stati Uniti. «Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7.000 ore di contenuti senza costi aggiuntivi», ha dichiarato Dana Strong, group chief executive officer di Sky. «Questo eccezionale valore aggiunto è un altro esempio del nostro costante impegno nell’innovare per portare maggiori benefici ai nostri clienti grazie alle sinergie tra Sky, NbcUniversal e Comcast Cable».

I conti di Comcast

Sempre ieri Comcast ha reso noti i conti del secondo trimestre, chiusi con un aumento dell’utile del 25% a quota 3,74 miliardi di dollari, dopo aver aggiunto nuovi clienti per i servizi a banda larga e wireless e la riapertura dei suoi parchi a tema. L’azienda di Philadelphia ha registrato un incremento del fatturato del 20% nel trimestre, pari a 28,55 miliardi di dollari. Con il miglioramento della situazione sanitaria, NbcUniversal ha visto aumentare i ricavi del 39% a quasi 8 miliardi di dollari. Il segmento dei parchi a tema ha generato più di 1 miliardo di dollari nel secondo trimestre, un dato che supera di 8 volte i risultati del secondo trimestre dello scorso anno, quando i parchi divertimenti sono stati chiusi a causa della pandemia.

