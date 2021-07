Ascolti tv 29 luglio 2021: Argentero in replica vince, molto bene Battiti Live

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti a Italia1 e Canale5

Continua la cavalcata vincente nelle repliche estive di Doc – Nelle tue mani su Rai1, che ieri sera ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 12,8% di share media con 1,905 milioni di telespettatori, così suddivisi: 11,29% e 1,924 milioni con il primo episodio, 14,58% e 1,888 milioni con il secondo. Settimana scorsa la fiction con Luca Argentero aveva raccolto il 13,1% e 2 milioni.

Seconda posizione per Battiti Live su Italia1 con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che ha fatto il 10,17% e 1,379 milioni d’italiani collegati. Chiude il podio il film Mandela – La lunga strada verso la libertà su Canale5 con il 7,24% e 1,043 milioni di contatti. Sette giorni la stessa rete aveva portato a casa il 10,05 e 1,4 milioni con un altro biopic, Paolo Borsellino.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv Il circolo degli anelli su Rai2 con il 6,27% e 960 mila spettatori, poi il talk show A raccontare comincia tu – Loretta Goggi su Rai3 con il 5,40% e 907 mila e il film Duro da uccidere su Rete4 con il 5,50% e 868 mila. Si chiude con il talk show In onda – Prima serata su La7 con il 4,47% e 740 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 con il 2,9% e 482 mila e il film Eragon su Nove all’1,3% e 217 mila.

In daytime la gara delle piccole digitali in access prime time vede D’amore e d’accordo su Real Time all’1,5%, mentre la replica di Deal With It su Nove all’1,64% e 4 Hotel su Tv8 al 2,6%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Doc – Nelle tue mani)