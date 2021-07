L’antitrust benedice le nozze Tim-Dazn e Luigi Gubitosi spara su Sky

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «Il caso è chiuso», ha detto l’amministratore delegato di Tim. «Di base non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky, che ha partecipato senza vincere, come accade nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare cause legali».

Disco verde dell’Antitrust all’accordo con Dazn: parte il calcio di Serie A

Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi.

Il sostanziale ok dell’Antitrust all’accordo Tim-Dazn arriva nell’ultimo giorno di offerta a prezzo scontato per abbonarsi a Dazn o a Timvision (in entrambi i casi a 19,99 euro che da oggi passano a 29,99 euro al mese per il pacchetto Calcio e sport). Quello che poteva essere un colpo per Dazn e Tim se l’Autorità avesse proseguito sulla strada dell’imposizione di rimedi alle due società che hanno in dote i diritti per la Serie A nel prossimo triennio – con Dazn che li ha per tutte e 10 le partite alla settimana, mentre Sky solo per 3 si è trasformato invece in un assist, almeno a giudicare dalle file viste all’interno di alcuni centri Tim.

«L’Antitrust ci ha dato luce verde e il caso è chiuso» ha detto il ceo Luigi Gubitosi in conference call con gli analisti sui conti del semestre. «Di base – ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla possibilità di accordi con Sky – non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky» che «ha partecipato» ma senza vincere, come accade «nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali».

L’Agcm

Di certo la prima, e pesante, mano della partita è andata a Dazn e Tim in questo procedimento – teso a verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, con termine al 30 giugno 2022 – seguito a segnalazioni di Wind Tre, Vodafone, Fastweb, Sky (che si è mossa dopo il rifiuto da parte di Dazn di 500 milioni a stagione per poter trasmettere le sue 7 partite in esclusiva), Open Fiber e Associazione italiana interne provider (Aiip).

«Alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire» scrive l’Agcm. Quali sono gli impegni? «Tim – si legge – si impegna a non offrire in bundle servizi di accesso e servizi di contenuti». Insomma, libera scelta per il cliente di acquistare separatamente i servizi (e di recedere). In più non è più necessario essere clienti Tim per avere Timvision. A partire dal 1° agosto (per le promozioni, già dal 15 luglio), l’attivazione avverrà grazie a una sim di servizio (gratuita). Dal primo settembre inoltre sarà possibile sottoscrivere il pacchetto Timvision con calcio e sport attraverso il sito Tim (servirà andare nei punti vendita Tim per ritirare il decoder). «Oltre a conservare una piena libertà nell’applicare sconti e promozioni» da parte di Dazn, sono inoltre previste soluzioni di back-up in caso di problemi sulla visione delle partite.

(Continua su Il Sole 24 Ore)

(Nella foto Luigi Gubitosi)