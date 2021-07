Ascolti tv 27 luglio digital e pay: Del Toro e Blunt superano il 2,3%. Chow Yun-Fat al 2,1%. Le Altre Mediaset ‘seconda’ forza di Cologno

Ascolti Tv altre, gruppi: altre Rai 7,1% nell’intera giornata e 7,9% nella prima serata; altre Mediaset 7,2% e 8,2%.

Non è scattato il secondo oro italiano, alle Olimpiadi di Tokyo, martedì 27 luglio, dove sono state ancora una volta le Azzurre a monopolizzare l’attenzione degli sportivi e degli spettatori più ‘tecnici’. Su Sky Uno, comunque, Royals ha avuto 26 mila spettatori e lo 0,14%. Con Tempation Island e Carramba che sorpresa ad agganciare più ascolti generalisti, tra le opzioni alternative sono andati meglio gli action di Rai Movie e Nove e il western di Iris.

Tra le digital free vince Rai Movie con Sicario. Il Monaco porta Nove sul podio

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiMovie Sicario con Emily Blunt e Benicio Del Toro a 412mila e 2,3%. Sul Nove Il Monaco con Chow Yun-Fat a 355mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Cavalca Vaquero! 301mila spettatori e 1,64%. Su Rai4 Iron Sky-La battaglia continua 299mila spettatori con l’1,6%. Su RaiPremium Io sono Mia è stato visto da 274mila spettatori con l’1,5%. Su La5 Uno stalker dal passato 264mila spettatori con l’1,4%. Su Tv8 Balla coi lupi 254mila spettatori con 1,8%. Sul 20 300 240mila spettatori con 1,4%. Su Rai5 la famiglia Belier a 258mila e 1,4%. Su TopCrime Agata Christie 219mila spettatori con 1,18%. Su Real Time Il bambino con la testa all’ingiù 212mila spettatori e 1,1%. Su La7 la serie Downtown Abbey ha conseguito 178mila spettatori e lo 1,13%. Su Cine 34 Giovannona Coscialunga 177mila e 1%. Su Italia2 Erba del vicino ha avuto 38mila spettatori con lo 0,2%.

In seconda serata. Su RealTime, dalle 22.22 il docu-reality Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli a 172.000 e 1% e 261mila spettatori e 2,1%. Sul Nove Azzurri – La notte dei Campioni a 126mila spettatori e 1%, Naked Attraction 135mila spettatori con 1,6%. Su Rai4 Peninsula a 84mila e 0,8%. Su Tv8 Robin Hood 47mila spettatori con 1,1%. In access. Su Rai4 Criminal Minds a 438mila e 2,3%. Su Tv8 4 Hotel 417mila spettatori con il 2,3%. Sul Nove Deal with it 314mila spettatori con 1,7%. In preserale. Su Rai4 Criminal Minds a 305mila e 1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 255mila spettatori con 1,8%. Al pomeriggio. Su Tv8 Amore da salvare 145mila spettatori con 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sicario)