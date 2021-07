Ascolti Tv 27 luglio: Bisciglia promosso senza vip. Pellegrini, Bordignon, Centracchio accendono Rai2 nell’intera giornata. Che però perde da Canale5

Ascolti olimpici, va forte anche il Tg2: alle 8.45 a 945mila e 17,52%; alle 13.00 a 3,318 milioni e 23.9%; alle 20.30 a 1,884 milioni e 10,3%

Si è concluso senza sorprese stravolgenti – per quello che riguarda le vicende delle sei coppie in prova – ma con un andamento divertente e ottimi ascolti martedì 27 luglio, Temptation Island. Una buona edizione, senza troppi strappi ed effetti speciali, ma fino alla fine seguita dal pubblico di fedeli, molto folto (dicono i meter). Un prodotto che ha fatto bene anche senza l’ausilio di coppie vip e di un troppo marcato doping autoriale. Su Canale 5 l’ultimo aggiornamento sul viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, contenendo sia gli ultimi falò ambientati nel villaggio delle tentazioni che il bilancio ad un mese dalla fine, ha avuto ben 3,7 milioni di spettatori ed il 27,4% di share. La sera prima, va ricordato, la penultima puntata aveva avuto 3,285 milioni di spettatori e il 23,7% di share, con un andamento complessivo che è stato abbastanza confortante di questa edizione.

Viale Mazzini si è difesa offrendo un ventaglio articolato di proposte. Rai1 con la replica di Carramba che sorpresa ha avuto solo 1,5 milioni di spettatori ed il 9,2% di share, in inevitabile e forte calo (sette giorni prima aveva avuto 1,8 milioni di spettatori e l’11% di share, vincendo la serata). La fragilità e la ripetitività dell’offerta dell’ammiraglia pubblica, hanno però fatto bene alla seconda e alla terza rete di Viale Mazzini, che hanno battuto Italia 1 e Rete 4.

Su Rai2 Il Circolo degli Anelli, a cura di Rai Sport, con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi nella squadra di base e ieri tante storie extra gare olimpiche da raccontare, ha avuto 1,163 milioni di spettatori e il 7% di share, conquistando il podio. E tutto sommato bene su Rai 3 ha fatto la prima serata evento dall’Arena di Verona dedicata alla lirica e affidata alla cura di Pippo Baudo e Antonio Di Bella: Cavalleria Rusticana ha infatti ottenuto 981mila spettatori e 5,3%. Meno, a sorpresa, ha fatto il fantasy action su Italia1: R.I.P.D. – Poliziotti dall’Aldilà con Ryan Reinolds e Jeff Bridges ha conseguito 907mila spettatori e il 5%. Più staccati sono arrivati su Rete4 la commedia Ricky & Barabba, a 701mila spettatori e 3,9%, e su La7 la versione estesa di In Onda, nella seconda parte a 691mila spettatori e 3,9%.

La giornata Olimpica su Rai2

Donne in primo piano, niente ori per gli Azzurri, nella giornata olimpica che ha avuto ancora nel canottaggio, il sollevamento pesi, judo, nuoto, scherma e tante altre discipline ad attrarre gli appassionati e muovere il medagliere. L’Italia ha conseguito un argento nel sollevamento pesi con Giorgia Bordignon e poi ha vinto due bronzi: uno nel Judo con Maria Centracchio e uno nella scherma con la squadra della spada femminile. Ma sono state tante le storie e le prestazioni importanti degli atleti con i nostri colori e non, a cominciare dalla conquista della quinta finale olimpica nei 200 stile libero di Federica Pellegrini.

Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 343mila spettatori con il 15,3% dalle 02.08 della notte fino alle 08.27 del mattino e poi 1,571 milioni di spettatori con il 22,8% dalle 08.53 alle 12.55. Al pomeriggio dopo il Tg2 dell’ora di pranzo, la ripresa di Tokyo Live 2020 ha raccolto 2,402 milioni di spettatori con il 19,9%. In day time Rai2 Tokyo ha portato a casa il 13,4%, battendo Rai1 (12,54%), ma non Canale 5 (17,2%) nel computo dell’intera giornata, con l’ammiraglia del Biscione premiata per non avere smontato produttivamente il mattino.

Questo il dettaglio della seconda rete, disciplina per disciplina. Nuoto (picco), Volley femminile, la medaglia del Judo (Centracchio) in evidenza per i meter. Al pomeriggio sorprende il sollevamento pesi (Bordignon), va forte la Ginnastica

TUFFI OLIMPICO (alle 2.08) – 9,6% 195 mila

BEACH VOLLEY OLIMPICO (alle 2.54) – 11,5% 176 mila

SCHERMA NETTO (dalle 4.50) – 15,8% 482 mila

JUDO NETTO (dalle 5.30) – 17,4% 391 mila

TIRO CON L’ARCO NETTO (dalle 5.36) – 17,8% 295 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 5.53) – 21,1% 267 mila

PUGILATO NETTO (dalle 5.59) – 16,8% 555 mila

TIRO CON L’ARCO OLIMPICO (alle 6.04) – 19,5% 323 mila

PUGILATO OLIMPICO FEMMINILE (alle 6.14) – 18,6% 346 mila

JUDO OLIMPICO (alle 6.29) – 17,3% 382 mila

TENNIS OLIMPICO FEMMINILE (alle 6.41) – 15,1% 413 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 6.56) – 17,1% 527 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 7.04) – 15,2% 645 mila

PUGILATO OLIMPICO FEMMINILE (alle 7.51) – 16 % 851 mila

MOUNTAIN BIKE OLIMPICA (alle 8.08) – 14,8% 787 mila

CANOA SLALOM OLIMPICO (alle 8.14) – 15,8% 839 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 8.50) – 18,2% 974 mila

PALLANUOTO OLIMPICA (alle 9.56) – 22,7% 1 milione 209 mila

PALLAVOLO OLIMPICA FEMMINILE (alle 10.07) – 22,3% 1 milione 174 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 10.16) – 23,5% 1 milione 234 mila

PALLAVOLO OLIMPICA FEMMINILE (alle 10.21) – 23,2% 1 milione 262 mila

JUDO OLIMPICO FEMMINILE (alle 11.09) – 24,3% 1 milione 478 mila

PALLAVOLO OLIMPICA FEMMINILE (alle 11.27) – 23,6% 2 milioni 161 mila

SCHERMA SPADA OLIMPICA (alle 11.40) – 23,7% 2 milioni 161 mila

NUOTO OLIMPICO NETTO (dalle 12.37) – 23,4% 2 milioni 839 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 14.15) – 17,3% 2 milioni 319 mila

GINNASTICA ARTISTICA (alle 14.24) – 18,8% 2 milioni 413 mila

SOLLEVAMENTO PESI OLIMPICO (alle 14.58) – 21,4% 2 milioni 376 mila

PALLACANESTRO OLIMPICA (alle 15.57) – 21,7% 2 milioni 175 mila

TENNIS OLIMPICO FEMMINILE (alle 16.12) – 20,2% 1 milione 928 mila

RECORD OLTRE L’IMPOSSIBILE (alle 16.34) – 13,2% – 1 milione 198 mila

TOKIO BEST OF (alle 17.12) – 9,9% – 1 milione 88 mila

TOKIO BEST OF (alle 20.06) – 6,9% – 1 milione 174 mila

RECORD OLTRE L’IMPOSSIBILE (alle 23.52) – 5,6% 527 mila

GO TOKIO 2020 (alle 00.37) – 7,5% 357 mila

Le altre partite di giornata. Le Teche vincono con gli esordi storici. Morning News cresce, Canale 5 produce e si rilancia

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,585 milioni di spettatori con il 18,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,281 milioni di spettatori con uno share del 17,2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori con il 5,7%. Su Italia1 Ncis ha avuto 884mila spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Caro Marziano a 1,130 milioni e 6,4%; Un Posto al Sole 1,4 milioni di spettatori con il 7,4%. Su Rete4 Stasera Italia News a 842mila e 4,7% nella prima parte e 952mila spettatori e 4,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda 1,091 milioni di spettatori e 5,8%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,071 milioni di spettatori e 18,5%, mentre Reazione a Catena è stato visto da 3,340 milioni di spettatori con il 23,9%. Su Canale5, in replica, Conto alla rovescia ha avuto 1,541 milioni di spettatori e 11,5%. Su Rai3 Tg Regione 2,289 milioni di spettatori e 15,7%.

Al mattino, Rai2 a parte. Su Rai1 Unomattina Estate 14,3%, Dedicato 10,6%. Su Canale5 Morning News 13,4% e 11,9%. Su Rai3 Agorà Estate 5,7%. Elisir d’Estate 4%. Su La7 Omnibus 2,8% e Coffee Break 2,1%.

A mezzodì. Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 9,3% nel primo episodio e 11,1% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica 13,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,9%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,7%, La signora in giallo 3,3%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 2,7% nella prima parte, e 2,2% nella seconda parte.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 9,4%; la replica de Il Paradiso delle Signore 7,7%, Estate in Diretta 9,3% nella prima parte e il 13,6% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 15,9%, Brave and Beautiful 14,5% e Love Is In The Air 15,2%. Inga Lindstrom 10%. Su Rai3 Geo Magazine 7,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 6%. Su La7 Eden 1,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Concerto per l’Italia 2,9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato il 17,7%. Su Rai2 Record – Oltre l’Impossibile al 5,6%. Go Tokyo 2020 al 7,5%. Su Rai 3 Visionari 3% e Tg3 Linea Notte 4,7%. Su Italia1 Poliziotti Fuori – Due Sbirri a Piede Libero 4,3%. Su Rete 4 Quel Gran Pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda al 2,2% di share.

Alle 20.00 le news. Tg1 4,196 milioni e 25,2%. Tg5 2,945 milioni e 17,4%. Tg La7 801mila e 4,7%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Temptation Island)