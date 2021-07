Ascolti tv 27 luglio 2021: il finale di Temptation Island è da record

Ascolti tv: il reality di Canale5 vince sulla replica dello show di Rai1

Per la seconda serata di fila vola Temptation Island su Canale5, che registra con il finale di stagione il 27,4% di share media con 3,694 milioni di telespettatori, stravincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste. Nuovo record stagionale per l’ultima puntata del reality show ideato da Maria De Filippi, con 7 punti di share in più rispetto alla finale dell’autunno 2020, ma con una flessione dello 0,6% punti rispetto alla finale del luglio 2020.

Seconda posizione, con meno della metà degli ascolti tv, si è piazzata la replica di Carràmba! Che sorpresa su Rai1 con il 9,2% e 1,513 milioni d’italiani collegati. Lo show di Raffaella Carrà settimana scorsa aveva portato a casa il 10,99% e 1,8 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Il circolo degli anelli su Rai2 con il 7% e 1,163 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva fatto il 5,64% e 958 mila.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Cavalleria Rusticana su Rai3 con il 5,3% e 981 mila spettatori, poi il film R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà su Italia1 con il 5% e 907 mila e la pellicola Ricky&Barabba su Rete4 con il 3,9% e 701 mila. Si chiude con il talk show In onda prima serata su La7 con il 3,9% e 691 mila contatti, poi il film Il monaco su Nove con il 2,1% e 355 mila e Balla coi lupi su Tv8 all’1,8% e 254 mila.

In daytime tra le gare olimpiche trasmesse su Rai2 durante il giorno la più vista è quella del judo alle 10 del mattino, che ha registrato il 24% di share media. In access prime time, invece, D’amore e d’accordo su Real Time all’1,25%, mentre 4 Hotel su Tv8 il 2,2%.

