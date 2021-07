Ascolti tv 26 luglio digital e pay: le donne forza olimpica di Rai2. Blackbird accende SkyCinema. Gomorra vince la sera

Ascolti tv, va bene il film Sky Original con Susan Sarandon e tante star

Un film Sky Original, Blackbird- L’ultimo abbraccio, con Susan Sarandon e Kate Winslet protagoniste e con nel super cast anche Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, Bex Taylor-Klaus, Anson Boon e Lindsay Duncan, caratterizzava la proposta della pay via satellite lunedì 26 luglio. La pellicola ha avuto 181 mila spettatori. Tra le varie discipline proposte da Rai2 nella giornata olimpica da registrare – ovviamente a cavallo della pausa pranzo, quella con più penetrazione – le ottime prestazioni di tante discipline al femminile. A partire da mezzogiorno, in particolare, hanno fatto il botto il nuoto e la ginnastica artistica.

Gli ascolti di Rai2 rete olimpica in dettaglio, tra le due di notte e il pomeriggio

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE (alle 2.00) – 12,1 % 214 mila

SKATE-BOARD OLIMPICO FEMMINILE (alle 3.15) – 14,7% 193 mila

SCHERMA NETTO (dalle 3.20) – 19,6% 803 mila

NUOTO NETTO (dalle 3.36) – 22,7% 900 mila

VELA OLIMPICA (alle 5.57) – 17,8% 251 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 6.06) – 16,6% 280 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 6.27) – 16,7% 354 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 6.41) – 15,8% 371 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 6.52) – 15,6% 538 mila

PUGILATO OLIMPICO FEMMINILE (alle 7.31) – 16,6% 757 mila

TIRO A VOLO OLIMPICO (dalle 7.48) – 17% 908 mila

TIRO A VOLO OLIMPICO (dalle 9.05) – 19% 1 milione 7 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 9.20) – 19,8% 1 milione 45 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 9.32) – 20,6% 1 milione 85 mila

TIRO A VOLO OLIMPICO (dalle 9.40) – 19,2% 1 milione 11 mila

PALLAVOLO OLIMPICA (alle 9.46) – 19,3% 1 milione 3 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 10.19) – 18,9% 968 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 10.28) – 19,3% 1 milione 2 mila

SOFTBALL OLIMPICO FEMMINILE (alle 10.38) – 19% 982 mila

PALLACANESTRO FEMMINILE 3X3 (alle 11.06) – 19,3% 1 milione 147 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 11.27) – 19,5% 1 milione 250 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 11.49) – 20,9% 1 milione 614 mila

NUOTO OLIMPICO FEMMINILE (alle 12.06) – 23,1% 2 milioni 448 mila

GINNASTICA ARTISTICA (alle 13.36) – 19,1% 2 milioni 769 mila

NUOTO OLIMPICO FEMMINILE (alle 13.51) – 19,4% 2 milioni 720 mila

TGSPORT OLIMPICO (alle 13.59) – 19,6% 2 milioni 782 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 14.10) – 20% 2 milioni 722 mila

TENNIS OLIMPICO (alle 14.31) – 18,6% 2 milione 323 mila

SCHERMA FIORETTO OLIMPICO (alle 14.59) – 18,1% 2 milioni 66 mila

GINNASTICA ARTISTICA (alle 15.11) – 20,1% 2 milioni 77 mila

MOUNTAIN BIKE OLIMPICA (alle 16.11) – 18,3% 1 milione 745 mila

NUOTO OLIMPICO (alle 16.23) – 18,4% – 1 milione 732 mila

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Gomorra batte i film e la Pilcher

In prima serata. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 423mila spettatori con 2,3%. Su Nove Beverly Hills Cop III ha raccolto 367mila spettatori con 2,1%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 354mila spettatori e 1,9%. Su Iris Un piano perfetto ha totalizzato 298mila spettatori con 1,7%. Su Rai Movie The homesman ha accontentato 282mila spettatori con 1,54%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile a 262mila spettatori con 1,6%. Su Cine 34 Olè a 262mila spettatori e 1,4%. Su Real Time Vite al limite ha trovato 239mila cultori e 1,3%. Su 20 12 Round a 234mila e 1,3%. Su TopCrime Delitto in Camargue 227mila spettatori e 1,22%. Su Rai4 Stargirl ha avuto 222mila spettatori con 1,3%. Su La7D per Josephine 169mila spettatori e 1%. Su Italia2 La figlia della sciamana II ha ottenuto 46mila spettatori con 0,3%.

Nelle altre fasce

Al pomeriggio. Su Tv8 Ossessione materna è stato visto da 303mila spettatori con 1,5%. Cucinare con amore 218mila spettatori con 2,3%. Un marito da addestrare 186mila spettatori con 1,9%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 245mila spettatori con l’1,7%. In access. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 432mila spettatori con 2,3 %. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 288mila spettatori con l’1,5%.

In seconda serata. Su Tv8 Il mistero del calciatore è stato visto da 143mila spettatori con 1,2 %. Sul Nove Azzurri la notte dei campioni ha raccolto 90mila spettatori con 0,8%. In terza serata. Su Tv8 Scomparsi è stato visto da 124mila spettatori con 2%. Sul Nove Naked Attraction Italia ha raccolto 96mila spettatori con 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Blackbird)