Sky: Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato

A mesi dalle dimissioni di Maximo Ibarra, diventato numero uno di Engineering Ingegneria Informatica Spa (società tecnologica italiana sostenuta da Bain Capital) con una gestione quotidiana affidata alla casa madre londinese, finalmente Sky Italia ha scelto il suo nuovo amministratore delegato, come anticipato da Prima Comunicazione. Si tratta di Andrea Duilio, da dicembre 2020 direttore della Consumer Business Unit di Vodafone. Dopo Ibarra, quindi, un altro capo azienda che arriva dalle telecomunicazioni per la pay tv satellitare di proprietà dell’americana Comcast.

Duilio avrà il doppio compito di concorrere con i player tlc, sul terreno della distribuzione tecnologica, e con gli Over the Top, sul campo dei contenuti audiovisivi. Dopo la batosta presa con i diritti della Serie A, finiti per la prima volta dopo quasi vent’anni a Dazn, Sky deve ripensare le sue strategie, per provare a competere alla pari con i colossi Netflix, Amazon, Disney e Discovery. Una bella sfida, insomma, per il nuovo capoazienda.

(Nella foto Andrea Duilio)