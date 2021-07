Ascolti Tv 24 luglio: Clerici batte Siani e Bisio. In day time Rai2 supera il 20% andando a medaglia con Dell’Aquila e Samele

Su Rai1 The Voice Senior in replica ottiene 1,8 milioni e il 13,8% di share e vince la serata. Su Canale 5 Benvenuti al Nord si ferma a 1,679 milioni di spettatori e il 12%. Sul podio la soap Una Vita. Le Olimpiadi corrono su Rai2 in day time, sotto il 20% al mattino, sopra al primo pomeriggio con le medaglie.