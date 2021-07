Ascolti tv 22 luglio digital e pay: SkyTg24 ‘batte’ RaiNews24 trasmettendo Draghi. ‘Matrimonio’ in simulcast Discovery: a prima vista non è record

Crescono le Altre di Rai e Mediaset. In prima serata quattro sopra il 2% tra le native digitali free: Su Iris Facile preda 445mila e 2,5%. Su RaiPremium Il Commissario Rex 431mila e 2,4%. Su Rai Movie The Core 410mila e 2,4%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 7 383mila e 2,1%. Su Tv8 I Delitti del Barlume 353mila e 2%.

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 8,6% nell’intera giornata e 8,3% in prima serata; altre Mediaset 9% e 9,5%.

Una giornata ed una serata senza grandi momenti di sport sulla pay, quella del 22 luglio, con qualche gara preliminare delle Olimpiadi già in onda su Discovery+ e Rai2. Su Sky così l’evento più seguito è stata la conferenza stampa del premier, Mario Draghi, in onda anche su Rai1, La7 e Rete4, oltre che sulle tematiche. Nonostante questa vasta copertura generalista, il capo del governo, accompagnato dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e da quello della Salute, Roberto Speranza, ha conquistato su SkyTg24 ben 211 mila spettatori e l’1,5% di share. Su Rai News 24 – dalle 19.36 alle 20.14 – Rai News in Diretta ha raccolto 150mila spettatori con l’1%.

Inoltre su SkyCinema il film Ostaggi ha avuto 139 mila spettatori (0,6%). Inoltre su Sky Uno Un Sogno in Affitto ha raccolto 33mila spettatori e lo 0,2%. In questo contesto il gruppo Discovery ha deciso di trasmettere in simulcast su tutte le proprie emittenti la prima puntata di Matrimonio a prima vista, portando a casa complessivamente 939 mila spettatori ed il 5,2% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: al netto del simulcast Discovery, vince Iris su Rai Premium e Rai Movie

In prima serata. Su Iris Facile preda ha raccolto 445mila spettatori e 2,5%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 431mila spettatori con 2,4%. Su Rai Movie The Core a 410mila spettatori e 2,4%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 7 ha ottenuto 383mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- La loggia del cinghiale a 353mila spettatori con 2%. Su Rai4 la serie MacGyver ha avuto 338mila spettatori e 1,8%. Sul 20 Asterix alle Olimpiadi ha conseguito 267mila spettatori con 1,6%. Sul Nove Matrimonio a Prima Vista 7 ha raccolto 265mila spettatori con l’1,5%. Su TopCrime The Closer 213mila spettatori e 1,2%. Su La5 Battiti Live ha ottenuto 197mila spettatori con 1,6%. Su Cine34 Il cinico l’infame il 191mila spettatori con 1,1%. Su La7d per Robin e Marian 134mila spettatori con 0,8%. Su Italia 2 The Warriors gate 50mila e 0,3%.

In access. Su Tv8 4 Hotel a 400mila e 2,3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 251mila spettatori con 1,4%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 288mila spettatori con 2,1%. Nel pomeriggio. Su Tv8 il film Grazie di cuore ha raccolto 282mila spettatori con il 2,6%, Nuovo inizio 221mila e 2,6%, Romance Retreat 186 mila e 2%. In seconda serata. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Usa ha ottenuto 364mila spettatori e 2,6% nel primo episodio e 314mila spettatori e 3,8% nel secondo episodio. Su Tv8 Gomorra 205 mila e 2,6%. Su Nove Tutte le donne della mia vita a 175 mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Matrimonio a prima vista)