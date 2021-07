Ascolti tv analisi 22 luglio: Draghi leader con il green pass. Repliche in prime time: Doc batte Tirabassi, Raffa e Maria

Nel preserale il premier supera il 25%, tra le varie emissioni – Tg1, TgLa7, Tg4, emittenti all news - raccontando del provvedimento anti pandemia con Roberto Speranza e Marta Cartabia. In prima serata prevale Argentero. Vanno discretamente Carrà e De Filippi, Cobra 11, e il battesimo di Matrimonio a prima vista su tutti i canali Discovery.

Ascolti Tv, talk in access: De Gregorio batte Moreno e Gentili nel dopo Draghi

E’ parso si tornasse ai periodi più tesi della pandemia. Ieri, giovedì 22 luglio, l’appuntamento più tosto e interessante, per gli italiani davanti alla tv, è stata la conferenza stampa del premier Mario Draghi, con la ministra della giustizia Marta Cartabia e quello della salute, Roberto Speranza al suo fianco. In realtà la logica del provvedimento, che dal sei di agosto impone un uso più funzionale e massiccio del green pass agli italiani, è volto ad evitare proprio una involuzione regressiva della situazione sanitaria. I rappresentanti del governo sono andati on air sugli speciali del Tg1 e del TgLa7, nonché sulle tematiche all-news (SkyTG24 ha fatto l’1,5%, Rai News 24 l’1%), a partire da circa mezzora dopo le 19.00. Poi ovviamente di green pass, dell’assessore leghista di Voghera e dell’immigrato uccisto, di economia, ddl Zan, ma anche dell’anniversario del G8 di Genova, si è parlato a tutto spiano nei talk dell’access, con In Onda che ieri ha proposto ancora la propria versione estesa. Su Rai1, comunque, il premier ha portato a casa 2,8 milioni circa ed il 19,8%.

Mentre da Enrico Mentana, diluito tra le 18.30 circa e l’avvio dell’edizione serale normale del TgLa7 ha conseguito 239mila e 2,12%. L’edizione speciale del Tg4, invece, più corta, ha avuto 258mila spettatori ed il 2,8%, andando in onda anche in questo caso prima dell’appuntamento del telegiornale di rete canonico. In access, tra i talk di approfondimento, il pubblico ha scelto Concita De Gregorio e David Parenzo (1,2 milioni e 6,7%), con Tg2 Post a 1,1 milioni e 6,2% e Stasera Italia Week End a 864 mila (5%) nella prima parte e 1,038 milioni (5,7%) nella seconda parte.

In prima serata tre repliche in evidenza: Doc Argentero batte Tirabassi/Borsellino e le bionde Carrà e De Filippi

In prima serata la replica di Doc Nelle tue mani ritrasmessa da Rai1 ha avuto 2,083 milioni ed il 13,1% che si può considerare un discreto esito. Dietro su Canale5 è arrivata la replica del film tv Paolo Borsellino, con Giorgio Tirabassi, che ha riscosso infatti 1,434 milioni ed il 10%. Al terzo posto, con netto vantaggio sulle altre opzioni, si è collocata la replica della puntata di A Raccontare comincia tu con Raffaella Carrà e Maria De Filippi, che ha avuto 1,3 milioni e il 7,4% di share. Le altre offerte sono arrivate così. Su Rai2 il telefilm tv Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto 1,041 milioni di spettatori e 6%.

Su Italia1 Fast and Furious-Solo parti originali ha totalizzato 1 milione di spettatori con il 6,1%. Dietro si è collocata la versione large di In Onda, con De Gregorio e Parenzo che ospitando tra gli altri Umberto Galimberti, Alessandro Sallusti, Ilaria Capua, Marco Bellocchio, Marco Damilano, Enrico De Aglio e avendo in menù anche un’intervista a Mario Placanica, il carabiniere che a Genova aveva ucciso Carlo Giuliani, ha avuto nella seconda parte 875mila e 5,1% di share.

La7 ha fatto meglio del film vintage di Rete4, Innamorato Pazzo, che ha conseguito 755mila spettatori ed il 4,7%. Da registrare, comunque, la prestazione della prima puntata di Matrimonio a prima vista, trasmesso in simulcast dal Gruppo Discovery, che complessivamente ha raccolto 939mila spettatori ed il 5,2%.

Le altre partite di giornata. Dopo Draghi, che posizione di pregio per il brand content The Unbreakable

In access. Su Rai1 The Unbreakable a 2,929 milioni di spettatori con il 16,7%. Techetechetè 2,741 milioni di spettatori con il 15,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,484 milioni di spettatori con uno share del 13,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,115 milioni di spettatori con il 6,3%. Nel preserale. Su Rai1 la Conferenza stampa del Premier ha ottenuto 2,7 milioni e 19,8%. Su Canale 5 la replica di Conto alla rovescia 1,7 milioni di spettatori con 13,5% di share. Su Rai3 il TGR 2 milioni di spettatori con il 14,5% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 19,2%, Dedicato 18,1%. Su Canale5 i documentari su Planet 9,6%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live 1,9%. Su Rai3 Agorà Estate 6,8% e 8,1%, Elisir d’Estate 5,6%. Su La7 Omnibus 3,5%, Coffee Break 2,7%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 13,9% e 14,5%. Su Canale 5 la replica di Forum al 14%. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,7%. Su Rete4 Il Segreto 2,1% di share, La signora in giallo 3,4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4% e 2,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12,2%; Il Paradiso delle Signore 11,2% in replica, Estate in diretta 13,6% e 17,9%. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 18,2%, Brave and the beautiful 16,3%, Love is in the air 16,9%, Rosamunde Pilcher 10%. Su Italia1 I Simpson 4,2%, 5%. Su Rai3 Geo Magazine 7,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Eden 2,1%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose Nostre 7,8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9%. Su Rai2 Plastic War 2,6%. Su Rai 3 Frontiere 5,4% e Tg3 Linea Notte 6,7%. Su Italia1 Getaway 5,1%, su Rete4 Giovannona Coscialunga 3,2%. Su La7 Diaz a 139mila e 1,9%. Alle 20 Tg1 a 3,623 milioni e 22,6%; Tg5 a 2,9 milioni e 17,9%; e TgLa7 a 850mila e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della conferenza stampa di Draghi)