Ascolti tv 22 luglio 2021: Luca Argentero davanti a Borsellino e alla Carrà

Ascolti tv: la replica della fiction di Rai1 vince la serata

Anche se in replica, la fiction Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero su Rai1 continua a piacere, tant’è che ieri sera ha registrato il 13,1% di share media con 2,083 milioni di telespettatori, vincendo la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste. Seconda posizione per il film Paolo Borsellino su Canale5 con il 10,05% e 1,433 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 12,2% e 2,1 milioni con la pellicola Nove lune e mezza. Medaglia di bronzo per il programma, sempre in replica, A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà su Rai3 al 7,38% e 1,306 milioni di contatti. Settimana scorsa la puntata con Renato Zero aveva raccolto l’8,5% e 1,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la serie tv Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 al 6% e 1,041 milioni di spettatori, poi il film Fast and Furious – Solo parti originali su Italia1 al 6,06% e 1,001 milioni e il talk show In onda – Prima serata su La7 al 5,14% e 875 mila. Si chiude la classifica con il film Innamorato pazzo su Rete4 con il 4,69% e 755 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 al 2% e 353 mila e la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia su Nove all’1,5% e 265 mila. Il programma è andato in onda in simulcast su tutti i sette canali Discovery, totalizzando una share cumulata del 5,1% e 923 mila telespettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luca Argentero)