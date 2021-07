Fininvest (a caro prezzo) torna sopra il 50% di Mediaset

Mediaset, Fininvest oltre il 50% con il 5% di Vivendi

MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari.

Un altro step dell’accordo tombale di pace tra la famiglia Berlusconi e i Bolloré si è completato. Perché dopo la distribuzione del dividendo straordinario (0,30 euro per azione) da parte di Mediaset, ieri Fininvest (affiancata dallo studio Chiomenti), Vivendi (assistita da Cleary Gottlieb) e lo stesso newtork tv di Cologno Monzese (assistito da BonelliErede) hanno ufficializzato il closing relativo all’intesa siglata di recente rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, la holding presieduta da Marina Berlusconi ha acquistato il 5% del capitale di Mediaset detenuto direttamente dal secondo azionista francese, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti. Con questa quota, Fininvest torna dopo 16 anni a possedere oltre il 50% dei diritti di voto (50,99%) del Biscione.

E come previsto la società che fa riferimento a Vincent Bolloré al termine di questo processo manterrà una partecipazione del 4,6% dall’iniziale 28,8%. Va sottolineato, però, che quando il titolo Mediaset raggiungerà e supererà la soglia dei 3,2 euro, Vivendi potrà vendere in blocco la partecipazione del 19,19% accelerando i tempi della diluizione.

(Nella foto le sedi Mediaset e Vivendi)