Ascolti tv 21 luglio digital e pay: Tataranni sorprende in replica (in autunno i nuovi episodi). Sul ‘podio’ le Altre Mediaset

Cala ancora l’appeal della proposta generalista mercoledì 21 luglio. Niente di strano, così che crescano i risultati delle tematiche di Rai e Mediaset, specie nel loro risultato complessivo di share. Ieri ha vinto Cologno, che schiera molte più emittenti, conquistando il podio virtuale con il bilancio totale delle altre fatte in casa. Non troppo distante è arrivata la pattuglia opzionale della Rai, all’8% nell’intera giornata. Rimane un fenomeno anche in replica, intanto, la fiction con Vanessa Scalera protagonista, che a giugno ha girato in Val D’Agri e ovviamente a Matera le riprese della seconda stagione, attesa alla prova tv con i primi quattro episodi nel corso del prossimo autunno, e con gli ulteriori quattro programmati per il 2022.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Vince Rai Premium davanti a 20, in seconda serata vince la schiaccia brufoli

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 571mila spettatori e 3,4%. Sul 20 Giustizia a tutti i costi 436mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 Name That Tune a 329mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Terminator Salvation 321mila spettatori con l’1,9%. Su Iris Patch Adams ha totalizzato 316mila spettatori con 1,9%. Sul Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli ha raccolto 256mila spettatori con l’1,9%. Su Real Time Due sorelle un solo corpo ha ottenuto 240mila spettatori con 1,3%. Su TopCrime Law & Order 205mila spettatori e 1,15%. Su Cine34 Lui è peggio di me 191mila spettatori e 1,1%. Su RaiMovie Bianca come il latte, rossa come il sangue 173mila spettatori e 1%. Su La5 Scusa ma ti voglio sposare ha avuto 168mila spettatori con l’1%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 55mila spettatori con 0,32%. Su La7d The Tudors consegna 55mila spettatori e 0,3%.

In access. Su Tv8 4 Hotel ha riscosso 398mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds a 258mila e 1,7% e 350mila e 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 266mila spettatori con 1,5%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 270mila spettatori e 1,9%. Sul Nove Ristoranti da Incubo 125mila spettatori e 0,9%.

Al Pomeriggio. Su Tv8 L’incubo della porta accanto 327mila spettatori e 3%. Amore a bordo 232mila spettatori e 2,7%. In seconda serata. Su Real Time Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 265mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 Cinque ragazzi per me 76mila e 1,4%. Su Nove King Arthur 65mila e 1,6%.

