Ascolti tv analisi 21 luglio: Bisio e Siani superano SuperQuark. Ma sono i telefilm One Chicago e Zona Bianca su Voghera le vere sorprese

Ascolti Tv, in day time dopo la commozione per la Carrà e la Nazionale torna la cronaca nera. In attesa di un effetto Olimpiadi tutto da verificare.

Sta per finire luglio, con la fase della minima penetrazione della tv oramai in agguato, specie in alcune fasce orarie, e le Olimpiadi di Tokyo imminenti (sono iniziate le gare, non c’è ancora stata l’inaugurazione) che – con le dirette soprattutto notturne – potranno variare l’attitudine. Su Rai1 ieri – mercoledì 21 luglio – è tornato con la seconda puntata Piero Angela. Con la solita ricetta SuperQuark, ha avuto 2,1 milioni di spettatori ed il 12,9% di share (sette giorni prima all’esordio, aveva avuto 2,263 milioni di spettatori ed il 13% di share), confermando un andamento in linea con quello della puntata precedente e coerente con il trend declinante dell’ultimo triennio.

Il calo si spiega anche con la proposta un po’ più appealing, rispetto a sette giorni prima, dell’altra ammiraglia. Su Canale 5 la replica di Benvenuti al Sud, con Giancarlo Siani e Claudio Bisio, ha avuto 2,335 milioni di spettatori ed il 14,3% (1,154 milioni ed il 7,7% aveva fatto la replica di Uomini e donne – La scelta sette giorni prima) vincendo ampiamente la serata. Ma tanti erano i film in onda ieri sera e tutti proponevano come quello dell’ammiraglia commerciale, una coppia drammaturgicamente contrastante: su Rai 3 la commedia transalpina Sogno di una notte di mezza età, con Daniel Auteil e Gerard Depardieu, ha ottenuto 1,188 milioni di spettatori e 6,7%; mentre su Rai2 l’action Come ti ammazzo il bodyguard con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, ha avuto 889mila spettatori e il 5,2%. Competetando quasi sullo stesso solco, in termini di target, i telefilm ambientati a Chicago di Italia 1, con pompieri, medici e poliziotti in azione si sono conquistati il podio: Chicago Fire ha conseguito 1,4 milioni di spettatori e 7,7%, Chicago Med è arrivato a 1,3 milioni e 7,8% e Chicago PD ha conseguito 1,169 milioni e 9,2%)

Ma la vera sorpresa di serata, parlando di variante delta, vaccini, green pass, ddl Zan e il caso di Voghera dell’amministratore leghista che ha ‘sparato’ (volontariamente o involontariamente?) ad un immigrato è stata Rete4. Giuseppe Brindisi avendo tra gli ospiti Gianluigi Paragone, Alessia Morani, Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Matteo Bassetti, Piero Sansonetti, Elisabetta Gardini, Vladimir Luxuria, Luigi Amicone e Alessandro Cecchi Paone a Zona Bianca è arrivato a ben 995mila spettatori ed il 7% di share (aveva avuto 863mila spettatori e il 5,6% sette giorni prima). E’ arrivata molto staccata invece la seconda puntata della docuserie contenuta in Atlantide, Caccia a Hitler ha riscosso 365 mila spettatori ed il 2,6% di share (aveva esordito con 567mila spettatori e il 3,7%).

Le altre partite di giornata. Le Teche allungano sulle papere. Reazione a catena vince facile

In access. Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 3,325 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate a 2,374 milioni di spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 827mila spettatori con il 4,5%. Su Italia1 CSI ha fatto registrare 980mila spettatori con il 5,5%. Su Rai3 Caro Marziano ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 6,5%. Un Posto al Sole a 1,470 milioni di spettatori con 8%. Su Rete4 Stasera Italia News ha convinto 981mila spettatori con il 5,7% e 1,133 milioni ed il 6,2%. Su La7 In Onda ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori (6,1%).

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,073 milioni di spettatori con il 20,7% mentre Reazione a Catena ha avuto 3,234 milioni di spettatori con il 24,8%. Su Canale 5 la replica di Contro alla rovescia a 1,585 milioni di spettatori con il 12,7% di share. Su Rai3 Tg Regione a 2,124 milioni e il 15,3%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,9%. Dedicato 17,1%. Su Canale5 l’appuntamento con Planet 9,1%. Su Rai3 Agorà Estate 7,2%, Elisir d’Estate 5,6%. Su La7 Omnibus 3,5%, Coffee Break 3%.

A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 14,8% e 14,9%. Su Canale 5 la replica di Forum al 13,9%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,7% di share, La signora in giallo 3,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,9% e 2,8%. Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 11,3%; Il Paradiso delle Signore 10,6% in replica, Estate in diretta 12,8% e 17,7%. Su Canale5 Beautiful 18,7%, Una Vita 19,2%, Brave and Beautiful 17,8%, Love is in the air 17,8%, Zoo Un amico da salvare 8,5%. Su Italia1 I Simpson 5,2%, 5,5%. Su Rai3 Geo Magazine 7,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Eden 2,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Super Quark Natura 9,2%. Su Canale 5 Tiramisù 11,3%. Su Rai2 Anni20 Estate 2,5%. Su Rai 3 Ieri e Oggi 3,9%. Su Italia1 Prodigal son 5,9% e 6,5%, su Rete4 I tre giorni del condor a 4,7%. Alle 20 Tg1 a 3,757 milioni e 24%; Tg5 a 2,782 milioni e 17,4%; e TgLa7 a 885mila e 5,6%.

