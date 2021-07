Ascolti tv 21 luglio 2021: Claudio Bisio in replica batte Piero Angela

Ascolti tv: l’ennesima replica del film di Canale5 vince davanti al programma scientifico di Rai1

Con solo un programma in diretta tra tutte le reti generaliste, la gara degli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 21 luglio, è stata vinta dall’ennesima replica del film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani su Canale5, che ha registrato il 14,34% di share media con il 2,335 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva proposto lo Speciale Uomini&Donne – La scelta, raccogliendo il 7,2%con 1,2 milioni. Seconda posizione per Superquark su Rai1 con il 12,94% e 2,116 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela aveva portato a casa il 13,02% e 2,2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Fire su Italia1 con il 7,05% e 1,273 milioni di contatti. La stessa fiction mercoledì scorso aveva fatto il 7,18% e 1,224 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Sogno di una notte di mezza età su Rai3 al 6,68% e 1,188 milioni di spettatori, poi il talk show Zona bianca su Rete4 con il 6,95% e 995 mila e la pellicola Come ti ammazzo il bodyguard su Rai2 al 5,23% e 889 mila. Chiude la classifica Caccia a Hitler su La7 al 2,62% e 365 mila contatti, poi il game show Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 al 2,2% e 329 mila e il film L’uomo che sussurrava ai cavalli su Nove all’1,9% e 256 mila.

In daytime Il pranzo è servito su Rai1 ha registrato l’11% di share media, mentre in access prime time D’amore e d’accordo su Real Time ha fatto l’1,3% e Deal With It su Nove l’1,5%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Benvenuti al Sud)