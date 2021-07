Ascolti tv 20 luglio digital e pay: Olimpia si è accesa, ma giornata fiacca per le ‘altre’. Tv8, Nove e Iris sopra il 2%. Le Altre Mediaset ‘pareggiano’ con Mr. Wrong

Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Ex – Amici Come Prima 430mila spettatori con il 2,3%. Sul Nove Beverly Hills Cop II 409mila spettatori con il 2,3%. Su Iris La Conquista del West 322mila spettatori e il 2%.

Ascolti altre, gruppi: altre Rai 7,9% nell’intera giornata e 7,2% nella prima serata; altre Mediaset 9% e 8,8%.

Sono già stati archiviati gli Europei di calcio e, martedì 20 luglio, si nota come senza denaro vero che circola, in pausa Bonan/Faina/Di Marzio, siano un po’ in difficoltà tutte le vetrine del calciomercato che prima in questa stagione erano un grande catalizzatore di attenzione. Con il Tour de France che è andato a riposo, ora l’attenzione si sposta sulle Olimpiadi giapponesi, che però vanno in onda la notte e ieri hanno proposto una sconfitta della nostra nazionale, ma nel softball, con l’Italia sotto due a zero con gli Usa.

Tra le digital free Tv8 fa bene dal pomeriggio in poi

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Ex – Amici Come Prima 430mila spettatori con il 2,3%. Sul Nove Beverly Hills Cop II 409mila spettatori con il 2,3%. Su Iris La Conquista del West 322mila spettatori e il 2%. Sul 20 Samson 319mila spettatori con 1,8%. Su RaiMovie Blade Runner 2049 a 317mila e 1,9%. Su La5 Temptation Island 286mila spettatori con l’1,9%. Su Real Time Primo Appuntamento 284mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 Lupin III 258mila spettatori con l’1,4%. Su RaiPremium Carosello Carosone è stato visto da 216mila spettatori con l’1,2%. Su TopCrime The Mentalist 198mila spettatori con 1%. Su La7 la serie Downtown Abbey 4 ha conseguito 184mila spettatori e lo 1,15%. Su Cine 34 Cose dall’altro mondo 114mila e 0,8%. Su Italia 2 Chi più spende ha avuto 53mila spettatori con lo 0,3%.

In seconda serata. Su Tv8 4 Matrimoni 237mila spettatori con il 2,1% e 148mila e 2,6%. Sul Nove Nella tana dello squalo 150mila spettatori con 1,6%. In access. Su Tv8 4 Hotel 442mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove Deal with it 276mila spettatori con 1,5%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 271mila spettatori con il 2%. Al pomeriggio. Su Tv8 Damigella in incognito 189mila spettatori con il 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Ex – Amici come prima)