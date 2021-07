Occhio che Comcast e ViacomCBS si alleano

Comcast, Viacom parla di streaming

Wall Street Journal, pagina 1, di Mullin Benjamin e Lilian Rizzo.

L’amministratore delegato di Comcast Corp. Brian Roberts ha incontrato il presidente di ViacomCBS Inc. Shari Redstone nelle ultime settimane per discutere una potenziale partnership di streaming per i mercati internazionali, secondo i ben informati, un segno che le due media company vedono l’opportunità di unire le forze. Durante l’incontro, che si è tenuto intorno alla fine di giugno a New York, e che includeva anche l’amministratore delegato di ViacomCBS Robert Bakish, i dirigenti hanno discusso una varietà di possibili partnership commerciali, che permetterebbero alle aziende di entrare insieme nei mercati non statunitensi, sostengono i rumors. I colloqui di partnership arrivano mentre sia Comcast che ViacomCBS si stanno preparando a espandere i loro servizi di streaming nei mercati internazionali.

A maggio, ViacomCBS ha detto che il suo servizio Paramount+ sarebbe stato disponibile in 45 mercati entro il 2022. In aprile, Roberts ha detto che Comcast stava cercando di stringere partnership con i programmatori e i distributori locali nei mercati d’oltremare, per potenziare Peacock, il servizio lanciato dalla sua divisione NBCUniversal. La unit Sky PLC di Comcast in Europa ha già un servizio di streaming.

Alleanze per competere con i colossi OTT

Le aziende dei media in tutto il settore stanno cercando modi per rafforzare i loro servizi di streaming per competere meglio con Netflix Inc. e Walt Disney Co. Il raggruppamento dei servizi attraverso partnership commerciali è un’opzione. Alcune aziende hanno scelto di fare fusioni. Amazon.com Inc. a maggio ha accettato di comprare lo studio di Hollywood MGM, e AT&T Inc. sta scorporando WarnerMedia, sede di HBO Max, in un’impresa con Discovery Inc. Alcuni analisti vedono Comcast e Viacom come potenziali candidati per una fusione a un certo punto. Roberts ha esaminato potenziali obiettivi di acquisizione per Comcast, tra cui ViacomCBS, ma ha detto a persone vicine a lui che non sente il bisogno di cercare una fusione, come riportato dal Wall Street Journal.

A un evento per gli investitori alla fine di maggio, il direttore finanziario di Comcast, Mike Cavanagh, ha detto: «Ci piace la mano che abbiamo e M&A non è una risposta… ma ovviamente faremo ciò che è giusto per gli azionisti col passare del tempo». La signora Redstone, la cui National Amusements Inc. ha circa l’80% dei voti in ViacomCBS, è aperta a un accordo se un pretendente arriva con un’offerta convincente, hanno detto persone vicine a lei.

