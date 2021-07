Il vaccino fa male alla Tv (e soprattutto a La7)

Auditel, l’Europeo spinge la Rai

L’11 giugno si sono inaugurati, a Roma, i Campionati europei di calcio. Con le partite dell’Italia e gli altri match più importanti in chiaro sulla Rai. E grazie a un traino del genere non c’è quindi da stupirsi se Rai1 ne abbia tratto un eccezionale vantaggio, sgominando la concorrenza. L’ammiraglia di viale Mazzini chiude giugno al 23,28% di share medio in prima serata (quasi quattro punti in più rispetto al giugno del 2020) e stacca nettamente Canale5, che, con un palinsesto da remi in barca, si ferma all’11,7% (2,4 punti in meno del giugno 2020). Rai3 rimane la terza forza con quasi il 6% in prime time (1,6 punti in più), tallonata da vicino da Rai2 al 5,6%. Rete4, coni suoi infiniti talk show politici, tiene botta, è al 4,91% e supera Italia1 (4,4%) come aveva già fatto 12 mesi fa.

In casa Mediaset da segnalare le belle performance di Iris (1,7%), La5 (1,4%), Top Crime (1,5%), 20 (1,5%) e Focus (1,1%) in seconda serata. Complessivamente, comunque, i canali Rai intercettano in giugno il 37,3% di share nelle 24 ore (34% nel giugno 2020) e il 41,66% in prima serata (35,5%), mentre il Biscione si ferma al 29,4% nelle 24 ore e al 28,8% in prime time. Il mondo Discovery presenta lievi cali, causa concorrenza Europei, ma tutto sommato regge, con il totale canali (Nove, Real Time, Giallo, Dmax, ecc) che arriva all’8,2% nelle 24 ore, al 6,2% in prime time e al 9,6% in seconda serata.

Sky e La7

L’effetto Europei si vede, ma in maniera meno marcata, su Sky, nonostante la piattaforma fosse l’unica a trasmettere tutte le partite della manifestazione: e, riflettendoci su, anche nell’immaginario collettivo, mentre le telecronache di Caressa-Bergomi erano quelle più impresse nelle celebrazioni della vittoria italiana al Mondiale di calcio 2006, non altrettanto è accaduto in questa occasione, come se vi fosse un po’ di stanchezza sia nel pubblico, sia nella coppia. I canali Sky, comunque, salgono al 6,8% nelle 24 ore (0,7 punti in più sul giugno 2020), al 6,9% in prime time (0,9 punti in più) e si confermano al 7,2% in seconda serata.

La7, senza particolare dibattito politico, crolla al 3,8% in prima serata (perde 1,3 punti di share) e al 3,1% in seconda serata (-0,9 punti). E la platea complessivamente davanti alla tv, nonostante l’Europeo, cala rispetto al giugno 2020: 9 milioni medi nelle 24 ore (-10,2%), e 21,2 milioni medi in prima serata (-9,4%). Segno evidente che il vaccino rende più liberi e sicuri di uscire.

