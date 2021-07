Quelle app piene di video che mettono in crisi la Tv

Le app insidiano la televisione

ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi.

Oltre 218 miliardi di applicazioni scaricate (+7%), 143 miliardi di dollari di spesa negli app store (121 mld di euro, +20%), 4,2 ore di tempo speso per utente ogni giorno sulle app (+20%), in molti Paesi più che davanti alla tv. I numeri rilasciati da App Annie nel rapporto State of mobile 2021, mostrano come quello precedente sia stato un anno straordinario (in tutti i sensi) per il mondo delle applicazioni mobile, con più download di sempre, un salto di 2/3 anni in 12 mesi. La app mania nell’anno dei lockdown ha riguardato tutti i settori top: i giochi sono cresciuti del 20% sulla spesa totale dei consumatori e sugli utenti, con in testa per download il gioco di sopravvivenza di Epic Games Among Us.

Anche la Finanza ha però fatto la sua parte, con scaricamenti cresciuti del 15% a livello mondiale e tempo speso del 25%. Sono però i social network, com’era immaginabile, ad aver fatto il botto. In particolare uno, TikTok, la cui crescita è stata impetuosa, fino al +325% sulle ore spese per utente, la metrica più interessante perché mostra il grado di coinvolgimento degli utilizzatori. Senza contare comunque, che secondo le stime, quest’anno gli utenti unici di TikTok raggiungeranno quota 1,2 miliardi (ora sono a 689 milioni). Negli Usa il social cinese, secondo i dati di App Annie, ha superato Facebook per il tempo speso per utente al mese, passando dalle 12,8 ore del 2019 alle 21,5 del 2020 e lasciando Facebook a 17,7 ore in media per utente al mese. In Germania e Regno Unito TikTok ha superato tutte le altre app social per utenti attivi. In Italia l’app cresce in continuazione, sebbene sia ancora lontana dal contendere le posizioni delle concorrenti più anziane.

