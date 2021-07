Ascolti tv 19 luglio digital e pay: Denzel Washington fa il record stagionale su Sky Cinema. Bruce Willis spinge 20 al successo

Su Sky la prima tv di Fino all’ultimo indizio a 288 mila. Tra le native digitali free in prime time. Su 20 Die Hard Duri a morire a 544mila e 3% con Bruce Willis protagonista. Su Nove Beverly Hills Cop ha raccolto 400mila spettatori con 2,2%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 374 mila spettatori con 2%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,6% intera giornata e 6,7% prima serata; altre Mediaset 8,8% e 9,14%.

Film polizieschi e drammatici in primo piano, sia su Sky che sulle native digitali free, lunedì 19 luglio. Sulla pay la prima tv della pellicola thriller Fino all’ultimo indizio, con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto e Natalie Morales ha ottenuto un ascolto complessivo di 485 mila spettatori medi (incluso Primissime), in pratica, 288mila spettatori di flusso con l’1,5% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince 20 su Nove

In prima serata. Su 20 Die Hard Duri a morire a 544mila e 3% con Bruce Willis protagonista. Su Nove Beverly Hills Cop ha raccolto 400mila spettatori con 2,2%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 374 mila spettatori con 2%. Su Rai Movie Passione ribelle ha accontentato 356mila spettatori con 1,9%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 339mila spettatori e 1,73%.

Su Iris Niente da dichiarare? ha totalizzato 298mila spettatori con 1,6%. Su Rai4 Stargirl ha avuto 277mila spettatori con 1,4% e poi 321mila e 1,8%, e poi 221mila e 1,8%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile a 264mila spettatori con 1,5%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 249mila cultori e 1,3%. Su TopCrime Delitto della Madonna Nera 249mila spettatori e 1,3%. Su Cine 34 La fidanzata di papà a 234mila spettatori e 1,2%. Su La7D per Josephine 206mila spettatori e 1,1%. Su Italia2 La figlia della sciamana ha ottenuto 66mila spettatori con 0,34%.

Nelle altre fasce

Al pomeriggio. Su Tv8 Perfida vendetta è stato visto da 321mila spettatori con il 2,8%. Su Nove Matrimoni e bugie 273mila e 2,3%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 275mila spettatori con l’1,8%. In access. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 448mila spettatori con 2,3 %. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 319mila spettatori con l’1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fino all’ultimo indizio)