Ascolti tv 19 luglio 2021: Temptation Island doppia Rai1

Ascolti tv: il reality show di Canale5 vince la serata

Nessuna sorpresa nella classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, lunedì 19 luglio, con Temptation Island su Canale5 che ha vinto registrando il 22,95% di share media con 3,354 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,45% e 3 milioni. Seconda posizione per la fiction La vita promessa su Rai1 con il 9,23% e 1,716 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete con la festa azzurra per la vittoria degli Europei aveva portato a casa il 15,68% e 2,9 milioni. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con il 7,81% e 1,504 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,45% e 1,4 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 6,66% e 1,351 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 5,94% e 881 mila e Freedom – Oltre il confine su Italia1 al 5,42% e 875 mila. Si chiude con il film L’uomo dalla cravatta di cuoio su La7 al 2,28% e 427 mila contatti, poi la pellicola Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills sul Nove al 2,2% e 400 mila e la serie tv Gomorra su Tv8 al 2% e 374 mila.

In daytime Dedicato con Serena Autieri su Rai1 al 18%, mentre Il pranzo è servito al 12%. In access prime time 4 Hotel con Bruno Barbieri su Tv8 al 2,3%, mentre D’amore e d’accordo con Katia Follesa su Real Time all’1,16% e Deal with it su Nove all’1,6%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Temptation Island)