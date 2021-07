Ascolti Tv 18 luglio digital & pay: Silverstone boom, anche con la sprint race. La F1 corre con Verstappen vs. Hamilton, ma va meglio se la Ferrari va forte

Ascolti Tv altre tv, gruppi: altre Rai 7,9% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; altre Mediaset 9,7% nell’intera giornata e 10,6% in prima serata

Record stagionale di share per la Formula Uno. In una giornata in cui sono coincisi i motivi che tendono a rendere vincenti, dal punto di vista di Auditel, le performance tv del Mondiale piloti e di quello marche. Quando cioè rimane bollente la sfida tra il campione attuale, Lewis Hamilton, e l’aggressivo e ambizioso Max Verstappen, che aspira a prenderne il posto. E quando però questa dinamica non osta ad un successo, sia pure parziale delle rosse di Maranello. Ieri – domenica 18 luglio, senza la concorrenza del calcio, o quella del tennis, e con una tappa finale moscia del Tour de France (ieri al 6,75% la tappa a Parigi che ha definitivamente consacrato vincitore Tadej Pogacar) – il Grand Prix d’Inghilterra ha monopolizzato l’attenzione degli sportivi. In due momenti successivi. Alle 16.00 la gara vinta in rimonta da Lewis Hamilton su Charles Leclerc, dopo che alla partenza il pilota del Mercedes aveva mandato fuori pista Max Verstappen, va bene con l’emissione live su Sky, che ottiene 1,330 milioni di spettatori e l’11,7%. Sull’indicatore dello share si tratta del Gp pay più visto, con al secondo posto quello di Baku (10,87%), anche quello pieno di colpi di scena fino alla fine e conclusosi con la vittoria di Sergio Perez ed il quarto posto di Leclerc. In differita su Tv8 il Gp ha conseguito dalle 19.00 in poi 1,646 milioni di spettatori con il 10,5% di share. Su Tv8, comunque, avevano fatto meglio di ieri i ‘live’ di Monaco (secondo Carlos Sainz) ed Emilia Romagna.

Ma da registrare è, comunque, dopo la gara di ieri, il bilancio del nuovo formato del fine settimana, con le nuove qualifiche del sabato e la sprint race del sabato. Sulla pay sono molto cresciuti i risultati del venerdì. Le prove libere 1, in particolare, hanno avuto 121 mila spettatori medi e l’1,2% di share. Le qualifiche hanno riscosso 244 mila spettatori medi e l’1,8% di share. Le prove Libere 2 hanno conseguito 235 mila spettatori medi e l’1,6% di share, mentre la Sprint Qualifying Race ha avuto 451 mila spettatori medi e il 4,6% di share.

Tra le native digitali free due sopra il 3% di share. Vola Tv8

In prime time. Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia è stato seguito da 576mila spettatori con il 3,3% di share. Su Rai4 Paradise Beach – Dentro l’Incubo ha ottenuto 546mila spettatori e il 3%. Su Iris Mission ha conseguito 389mila spettatori con il 2,33%. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 363mila spettatori con 1,95%. Su Cine 34 Rimini Rimini ha raccolto 344mila spettatori e il 2%. Su La5 Disegno d’amore 336mila spettatori e 1,85%. Su Rai Premium Un’Ora Sola Vi Vorrei 306mila spettatori pari all’1,7%. Sul Nove Cambio Moglie a 271mila spettatori e 2,2%. Su TopCrime Colombo 267mila e 1,5%.

Sul 20 Fighting ha avuto 266mila spettatori con 1,52%. Su Focus Rooted 187mila spettatori con 1,05%. Su Rai Movie Il mio nome è Thomas ha convinto 187mila spettatori con 1,03%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 173mila spettatori con 1%. Su La7d per Grey’s Anatomy 88mila spettatori con 0,5%. Su Italia2 Young Sheldon ha avuto 22mila spettatori e 0,14%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento cult del Gran Premio di Silverstone)