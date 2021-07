Amazon spacca-mercato: offre la Serie A francese a 13 euro al mese!

Il calcio francese a 13 euro più un abbonamento Amazon Prime

Les Echos, pagina 19, di Nicolas Madelaine.

Ora titolare dell’80% delle partite della Ligue1 del campionato di calcio francese, Amazon ha deciso di far pagare ai suoi abbonati Prime un extra di 13 euro al mese, senza impegno, per accedere alla piattaforma dedicata al calcio francese, che sarà posta al centro della sua offerta video-on-demand, Prime Video. Il servizio Prime Video dell’azienda sarà disponibile per i tifosi del calcio francese che non hanno già un abbonamento Prime – un’opzione di 49 euro all’anno che dà accesso a un servizio di consegna accelerata così come a film, serie e musica – prima di poter accedere a questo “canale”. Si tratta di una decisione logica per il gigante dell’e-commerce, per il quale il contenuto dei media è un modo per reclutare consumatori nella sua piattaforma.

Alcuni stimano il numero di abbonati Prime in Francia a 9 o 10 milioni. Il gruppo ha calcolato che una gran parte di loro sono tifosi di calcio, anche se ci sono anche molti da conquistare. Come paragone, Mediapro, prima di aprire il suo business, faceva pagare 25 euro al mese a Téléfoot per l’accesso al suo canale Canal+, a 42 euro al mese per il suo pacchetto sport senza impegno digitale.

La casa della Ligue1

Mentre molti osservatori hanno previsto un duo Canal+/beIN sport per vincere i diritti della Ligue1, Amazon ha rovesciato il tavolo del primo per vincere i diritti della Ligue de Football Professionnel (LFP), per 250 milioni per l’ex lotto di Mediapro compreso la maggior parte della Ligue1 e 9 milioni per trasmettere la maggior parte della Ligue2.

Il gruppo americano si considera ormai «la casa della Ligue1» come dice Alex Green, Managing Director Europe di Prime Video Sport. Mentre alcuni temono che il calcio sarà meno visibile su Prime Video che sulla televisione tradizionale e svalutata dall’offerta di Amazon, e totalizzano l’intero campionato a 315 milioni, Alex Green dice che non ha senso: «Prime Video è nelle box di tutti gli operatori attraverso i quali la gente accede alla televisione e siamo impegnati a sostenere il calcio francese: questo è un investimento importante per noi». Il dirigente è convinto che gli appassionati di calcio si abitueranno presto a guardare le partite in diretta su una piattaforma che non è “lineare” come la televisione tradizionale.

(Continua su Les Echos)

(Nell’immagine il logo della Ligue1)