Ecco TimVision, l’aggregatore della Tv

TimVision, la casa del calcio e dello sport

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 22.

Sport, cinema, serie tv, intrattenimento: è ricca di contenuti la nuova stagione di TimVision. Il palinsesto, presentato oggi da Luca Josi, direttore Brand Strategy, Media and Multimedia Entertainment e Antonella Dominici, responsabile TimVision and Entertainment product, è frutto della strategia basata sul modello di aggregazione dei migliori prodotti televisivi sul mercato. All’evento hanno partecipato anche Carlo Nardello Chief Strategy, Business development e Trasformation Officer, Stefano Siragusa Chief Revenue Officer, Nicola Grassi Chief Technology e Operations Officer.

«Timvision rappresenta l’aggregatore più semplice, completo e conveniente sul mercato: si tratta di un percorso che abbiamo fatto in velocità – ha dichiarato Luca Josi, – un progetto che ha contribuito a reinventare il mondo televisivo di prima fascia». Grazie all’accordo di distribuzione che rende disponibile l’App Dazn su TimVision saranno visibili tutti i contenuti di calcio e sport: la Serie A TIM, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP, la NFL, l’UFC, Match room, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar. A tutto questo si aggiungono i contenuti di Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale5.

Anche le Olimpiadi e l’intrattenimento

Su TimVision è disponibile anche l’intero catalogo Discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 grazie a tutti i canali extra di Eurosport. Inoltre, verrà offerto in esclusiva ai clienti, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K. Non mancheranno le sfide del ciclismo con i tre grandi Giri, il tennis con i tornei del Grande Slam, la Serie A di basket, i Giochi Olimpici di Pechino 2022 e tutti gli sport invernali, il golf con le esclusive del PGA Tour e l’European Tour, i motori delle 24 ore di Le Mans e molto altro.

«Il nostro posizionamento parte dall’offerta di TimVision. Siamo il solo operatore Ott che offre in un unico pacchetto contenuti che vanno dal cinema all’intrattenimento, fino alle serie tv e allo sport» ha affermato Antonella Dominici. Per il grande cinema, arrivano oltre 80 pellicole Sony Pictures, molte delle quali in prima finestra di visione pay. L’accordo prevede anche una selezione dei film Sony più importanti di prossima uscita in sala, che saranno poi disponibili in prima finestra di abbonamento. Dalla collaborazione con LuckyRed, arriveranno in esclusiva i docufilm su vita e carriera di due icone italiane: Morricone e Ferragamo.

(Nella foto il nuovo decoder TimVision Box)