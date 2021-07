Ascolti tv 13 luglio digital e pay: vince Pane e Tulipani. Cinque ‘altre’ tv sopra il 2% in prima serata. E stavolta Rai batte Mediaset

Tra le native digitali free in prima serata: Su RaiMovie Pane e tulipani a 475mila e 2,5%. Su Rai4 Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe 461mila e 2,3%. Su Iris Catlow 457mila e 2,4%. Su RaiPremium Un’estate in Scozia 452mila e 2,3%. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 410mila e 2,1%.

Ascolti tv altre, gruppi: su Rai nell’intera giornata altre all’8,5% e in prima serata al 9,4%; su Mediaset 8,5% e 8,7%

Archiviati la finale degli Europei di calcio e quella di Wimbledon, martedì 13 luglio c’era solo il Tour de France ad accendere (molto limitatamente in questa edizione) la passione degli sportivi italiani. Su Rai2, comunque, la tappa con il secondo posto di Sonny Colbrelli ha prodotto ben 1,4 milioni di spettatori ed il 14,6% nella fase finale. Su Sky il film Resa dei conti ha avuto 108 mila spettatori complessivi. La puntata di Calciomercato l’Originale ha riscosso 112mila spettatori.

Tra le digital free vince a sorpresa Rai Movie con Licia Maglietta e Bruno Ganz

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiMovie Pane e tulipani a 475mila e 2,5%. Su Rai4 Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe ha avuto 461mila spettatori e 2,3%. Su Iris Catlow 457mila spettatori con 2,4%. Su RaiPremium Un’estate in Scozia è stato visto da 452mila spettatori con il 2,3%. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 410mila spettatori e 2,1%. Su Rai5 Il falsario 360mila spettatori e 1,8%. Su Nove Ender’s game a 313mila e 1,7%. Sul 20 Blade Trinity 274mila spettatori con 1,5%. Su TopCrime The Mentalist 247mila spettatori con 1,2%. Su La5 Temptation Island ha avuto 237mila spettatori con 1,5%. Su La7 la serie Downtown Abbey ha conseguito 187mila spettatori e 1%. Su Cine 34 Miliardi 173mila e 0,9%.

In access. Su Tv8 la replica di 4 Hotel 478mila spettatori con il 2,5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 289mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time/+1 D’Amore e D’Accordo 210mila spettatori e l’1,1%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 261mila spettatori con l’1,8%. Al pomeriggio. Su Tv8 il film Un Fratello Pericoloso 361mila spettatori con il 3%. In seconda serata. Su Real Time/+1 la finale di Love Island Italia 231mila spettatori e l’1,7%. Su Tv8 4 Matrimoni 120mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Squali contro orche 151mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Pane e Tulipani)