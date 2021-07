Ascolti tv 13 luglio 2021: la replica di Carramba! vince su Battiti Live. Sprofonda Canale5

Ascolti tv: Rai1 punta sulla riproposizione dello show di Raffaella Carrà

La replica di Carramba! Che sorpresa su Rai1 ha registrato il 12,84% di share media con 2,242 milioni di telespettatori. Il 5 luglio, giorno della scomparsa di Raffaella Carrà la riproposizione di una puntata del 2000 dello show aveva raccolto il 13,78% e 2,5 milioni. Seconda posizione per il programma musicale Battiti Live su Italia1 all’11,91% e 1,790 milioni di contatti, terza per la serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 ha fatto l’8,08% e 1,283 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction con protagonista l’attore turco Can Yaman aveva portato a casa il 3,39% e 854 mila, scontrandosi contro la semifinale degli Europei di calcio tra Italia e Spagna.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv I casi della giovane Miss Fisher su Rai2 al 5,58% e 1,087 milioni spettatori, poi How to be a latin lover su Rai3 al 5,07% e 977 mila e 12 Rounds su Rete4 al 3,92% e 700 mila. Si chiude con il talk show In onda su La7 al 3,52% e 672 mila contatti, poi il film Ender’s Game su Nove all’1,7% e 313 mila e Cinque ragazzi per me su Tv8 allo 0,9% e 151 mila.

In daytime Dedicato con Serena Autieri su Rai1 al 16%, poi in access prime time D’amore e d’accordo su Real Time all’1,07%, mentre 4 Hotel su Tv8 in replica al 2,5%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Raffaella Carrà)