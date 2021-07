Ascolti tv 12 luglio digital e pay: giornata dell’orgoglio Sky. Con gli Azzurri a Roma e il segreto di Donnarumma volano SkySport24, SkyTg24 e L’Originale

Su Sky la prima tv di Ritorno al crimine a 295 mila. Tra le native digitali free in prime time. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 416 mila e 2,2%. Su Rai4 Elektra 392mila e 2%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 383mila e 1,94%. Su 20 Programmato per uccidere a 374mila e 1,9%.

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,1% intera giornata e 6,2% prima serata; altre Mediaset 7,5% e 8,43%.

“Non avevo capito che era finita”. Così parlò Gigio Donnarumma ai microfoni di Gianluca Di Marzio, svelando il motivo della reazione fin troppo british dopo la parata del rigore decisivo. Ieri sia le news sportive che quelle normali di Sky sono rimaste accese come non mai. Il post Wembley, con gli Azzurri in visita al Quirinale e a Chigi e poi in giro per Roma a festeggiare la vittoria europea, è rimasto in primo piano nel menù pay di lunedì 12 luglio. L’intera giornata di SkySport24 ha avuto 80 mila spettatori nelle 24 ore con quasi 2 milioni di spettatori unici e un tempo medio di permanenza di quasi un’ora. Si tratta, per il tg sportivo, della seconda giornata migliore di sempre (dietro la domenica in cui morì Davide Astori).

Altro contenuto trainante, lo speciale Orgoglio Azzurro che in 5 ore e mezza di diretta, fino alle 21.30 ha ottenuto una media di 202 mila spettatori. Buona performance inoltre di Calciomercato – L’originale, ieri a 198 mila spettatori medi con l’1,6% di share.

In evidenza anche il dato di Sky TG24 che ha fatto 94 mila spettatori medi nell’intera giornata e l’1,1% di share. La migliore fascia è stata quella tra le 19 e le 20 con i festeggiamenti dell’Italia con 226 mila spettatori. Inoltre, la prima tv del film Sky Original, Ritorno al crimine, ha ottenuto un ascolto complessivo di 295 mila spettatori medi (incluso Primissime).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Tv8 su Rai4

In prima serata. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 416 mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Elektra ha avuto 392mila spettatori con il 2%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 383mila spettatori e 1,94%. Su 20 Programmato per uccidere a 374mila e 1,9%. Su Iris Espiazione ha totalizzato 373mila spettatori con 1,9%. Su Nove Svalvolati on the road ha raccolto 340mila spettatori con 1,8%.

Su Rai Movie Giganti del west contentato 272mila spettatori con 1,4%. Su Cine 34 In questo mondo di ladri a 263mila spettatori e 1,4%. Su Real Time Vite al limite ha trovato 208mila cultori e 1,1%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile a 192mila spettatori con 1,1%. Su La7D per Josephine 182mila spettatori e 1%. Su TopCrime Delitto tra le dune 163mila spettatori e 0,85%. Su Italia2 Il giovane vichingo ha ottenuto 57mila spettatori con 0,3%.

Nelle altre fasce

Al pomeriggio. Su Tv8 La mia ossessione è stato visto da 337mila spettatori con il 3%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 283mila spettatori con l’1,9%. In access. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 421mila spettatori con 2,2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 225mila spettatori con l’1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Gigio Donnarumma, in un momento delle festa romana degli Azzurri)