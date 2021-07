Ascolti tv 12 luglio analisi: Berrettini e gli Azzurri sui Colli al top. Bisciglia batte Autieri e Lollobrigida. Porro vuole salire sul pullmann e scivola

Vince la serata Temptation Island, che nel finale travolge tutti e stacca in sovrapposizione la festa di Rai1 con Lollobrigida e Autieri. Ma per tutta la giornata, a partire dal pomeriggio con le visite a Quirinale e Chigi e il giro per Roma, fino a Techetechete, il pubblico conferma l’amore per la Nazionale. Report straccia Quarta Repubblica

Ascolti Tv, anche in access tanta attenzione per gli Azzurri a Roma: Techetechetè fa 4,5 milioni, Moreno con Figliuolo batte De Gregorio con Veltroni

Il momento decisamente ‘onesto’, ma palesemente meno brillante della lunga, trasversale celebrazione del successo della nostra Nazionale, lunedì 12 luglio, è arrivato alla sera in prime time. Su Rai1, Notti Azzurre – La Vittoria, con Serena Autieri e Marco Lollobrigida alla conduzione, Flavio Insinna e Lino Banfi in supporto e con tanti ospiti e collegamenti in scaletta per gratificarsi ancora con il successo europeo della nostra Nazionale, ha avuto 2,969 milioni e il 15,7%, terminando prima delle 23.30. Meglio ha fatto, sfondando il muro del suono dopo la fine della festa azzurra, Canale 5, sia pure dovendo mettere nel conto numeri in calo. Alla terza puntata Temptation Island, sviluppando le sue trame critiche per gli equilibri sentimentali di coppie che in questa edizione giocano partite più conservative, ha conquistato 3 milioni e 21,5%. Sette giorni prima il docureality con Filippo Bisciglia alla conduzione aveva avuto 3,526 milioni e 23% tra le 21.40 e le 24.57).

Ieri dopo l’addio tra Valentina e Tommaso, c’è stato un apparente happy end: Claudia e Ste, dopo qualche travaglio ed un falò di verifica, sono usciti insieme dal gioco, ed ora i fari sono puntati soprattutto sulla coppia palermitana. Sulla vittoria Azzurra ieri si è buttato pure Nicola Porro, sfruttando la diretta per raccontare la festa dei nostri calciatori ospitando, nel contempo, tra gli altri, Matteo Renzi e Antonio Tajani. Ma per un programma evidentemente vissuto come ‘sfascista’ e divisivo è arrivata una bocciatura per la conversione sulla via di Wembley: Quarta Repubblica ha riscosso solo 773mila spettatori ed il 3,9%, mentre sette giorni prima aveva avuto 1,220 milioni di spettatori e 7,1%. Hanno fatto meglio di Porro i telefilm di Rai2 (Hawaii Five-0, ha avuto 1,3 milioni di spettatori e 6,3%, Ncis New Orleans ha avuto 936mila e 3,9% di share) e soprattutto la replica di Report (1,454 milioni e 7,5%). E non è arrivato distante il film datato di La7 (Doppio Taglio a 697mila e 3,8%) che ha battuto la replica di Freedom su Italia 1 (620mila e 3,9%).

Tutti i programmi live del daytime hanno dedicato spazio alla vittoria della squadra allenata da Roberto Mancini. Il momento cult della giornata è stato però, certamente, al pomeriggio, la visita ai colli di Roma della nostra selezione: la Nazionale è stata ospite di prima Sergio Mattarella al Quirinale e quindi di Mario Draghi a Palazzo Chigi e lo Speciale TG1 Grazie Ragazzi, ha raccolto 3,605 milioni di spettatori con il 34,4% e poi ha fatto il giro per Roma in pullmann. Subito dopo lo speciale della testata giornalistica Estate in diretta ha portato a casa 3,85 milioni di spettatori ed il 26,5% di share

Comunque sia in access prime time, momento top, su Rai1 Techetechetè – L’Italia sé desta ha riscosso oltre 4,2 milioni di spettatori ed il 21,2%. Da registrare – sempre a proposito delle trasmissioni dedicate alla Nazionale – come in access prime time stavolta Tg2 Post, con Francesco Paolo Figliuolo e Gennaro Sangiuliano da Manuela Moreno a ricordare l’artista emiliano-romagnola, abbia avuto 1,252 milioni ed il 6,2%, vincendo la sfida con i competitor di genere presenti sulla stessa fascia. Su La7 In Onda, con Walter Veltroni e Marco Damilano ospiti di David Parenzo e Concita De Gregorio, ha avuto 1,1 milioni di spettatori e il 5,7% di share. Mentre su Rete 4 a Stasera Italia News, Veronica Gentili, ha avuto 960mila spettatori e il 4,9%.

Le altre partite di giornata: per Rai effetto Azzurri anche al mattino

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 27,6% e Dedicato 27,6%. Su Canale5 Tg5 Mattina 17,2%; Planet al 6,9%. Su Rai3 Agorà Estate 5,7%, Elisir Estate 3,3%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break 4,1%. A mezzodì su Rai1 Don Matteo 15,7% e 13,1% di share. Su Canale 5 Forum in replica a 12,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 9,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 2,9%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 6,4% e 3%.

Al pomeriggio su Rai1 l pranzo è servito con Flavio Insinna alla conduzione 12,5%. Il paradiso delle signore in replica 10,7% e Estate in diretta 18,3% di share e Tg1 Speciale 34,4. Su Canale5 Beautiful 15,4%, Una Vita 16,2%, Brave & Beautiful 15,4%, Love is in the air 16,2%. Sorpresi dall’amore 7,8%. Su Rai2 Dribbling Europei 7,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,7%. Su La7 Eden 2,1%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,2%. Su Canale Tg5 Notte 18,1%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 3,6%, 2,6%. Su Rai 3 Il fattore umano 5,1%. Su Italia1 Barbarians Roma sotto attacco 3,8%. Su Rete 4 Le regole della truffa 4,2%. Alle 20: Tg1 5,2 milioni e 29,7%, Tg5 3,035 milioni e 17,1%; TgLa7 a 940mila e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della visita a Mattarella)