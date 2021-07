Ascolti tv 12 luglio 2021: Temptation Island batte di un soffio la festa azzurra

Ascolti tv: il reality di Canale5 davanti allo show per la Nazionale di Mancini

Un testa a testa incredibile con una manciata di spettatori a dividere le due reti ammiraglie generaliste nella gara degli ascolti tv di ieri sera. A spuntarla è Temptation Island su Canale5, che ha registrato il 21,45% di share media con 3,052 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality di Maria De Filippi aveva raccolto il 23,02% e 3,5 milioni. Seconda posizione per la festa dedicata alla Nazionale di Roberto Mancini su Rai1: Notte Azzurra ha fatto il 15,68% con 2,969 milioni di tifosi collegati. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con il 7,45% e 1,454 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 5,74% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 6,33% e 1,307 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 4,86% e 773 mila e Doppio taglio su La7 al 3,76% e 697 mila. Si chiude con Gli album di Freedom su Italia1 con il 2,90% e 620 mila, poi la serie tv Gomorra su Tv8 al 2,2% e 416 mila e il film Svalvolati on the Road su Nove all’1,8% con 340 mila.

In daytime Dedicato con Serena Autieri su Rai1 al 27% di share media, mentre alle 14 Il pranzo è servito si ferma al 12,5%. Nel preserale lo speciale Grazie azzurri su Rai2 al 34%, mentre le repliche di Conto alla rovescia su Canale5 al 13%. In access prime time D’amore e d’accordo su Real Time con Katia Follesa allo 0,9%, le repliche di Deal with it su Nove all’1,2% e 4 Hotel su Tv8 al 2,2%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Temptation Island)