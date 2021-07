Ascolti Tv 11 luglio digital & pay: Wimbledon e Wembley rimettono Sky al centro dello sport. Berrettini free batte pure il Tour. Briciole per le Altre

Ascolti Tv altre tv, gruppi: altre Rai 5,2% nell’intera giornata e 2,4% in prima serata; altre Mediaset 5,5% nell’intera giornata e 2,7% in prima serata

Il calcio, con la finale degli Europei a Wembley, ma prima, al pomeriggio, a partire dalle 15.00, a Wimbledon, quella del più prestigioso torneo di tennis. Londra è stata protagonista dello sport domenica 11 luglio, e in entrambi a giocare il match c’era pure l’Italia e, per quello che riguarda la tv, si è resa disponibile una proposta sia pay che free: nel caso del calcio, su Rai1 e Sky; in quello del tennis, su Sky e Tv8, con la pay satellitare che sabato ha deciso di regalare a tutti gli italiani la sfida sull’erba tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Per i canali sport di Sky è stata la miglior domenica di sempre:

Alle 15.00 la partita vinta in quattro set dal numero uno al mondo, ha avuto su Tv8, al lordo di fasi del pre e spot, dalle 14.30 alle 15.10 circa, 2,8 milioni di spettatori ed il 20,7% di share, mentre in termini di gara vera e propria la sfida ha prodotto 3,2 milioni di spettatori ed il 23,1%. Su Sky lo stesso incontro ha raccolto ulteriori 1,5 milioni di spettatori con l’11% di share, con un montante complessivo da record di oltre 4,7 milioni di spettatori ed il 34% di share. Il tennis in chiaro, oltre tutto ha battuto anche l’arrivo della tappa in salita del Tour de France in onda su Rai2 (11,5%). Lo studio del tennis Sky+Tv8, ha avuto 1,5 milioni di spettatori.

Alle 21.00, invece, è andata in scena la finale degli Europei di calcio, Inghilterra-Italia, terminata dopo i calci di rigore con la vittoria degli Azzurri quattro a tre. Se su Rai1 la partita ha riscosso 18,172 milioni di spettatori e il 73,7% di share (con i tempi supplementari a 18,459 milioni di spettatori ed il 76%, mentre i rigori hanno avuto 18,549 milioni di spettatori ed il 78,7%), su Sky il match ancora raccontato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi ha conseguito 2,4 milioni di spettatori ed il 9,9%, in pratica saturando l’attuale potenziale della pay (2,4 milioni erano stati gli spettatori anche di Italia-Spagna, sempre terminata ai rigori). Su Sky i tempi supplementari di Italia-Inghilterra (dalle ore 23.02) hanno registrato 2 milioni 500 mila spettatori medi con il 10,4% di share, mentre i calci di rigore (dalle ore 23.46) hanno raccolto 2 milioni 600 mila spettatori medi con l’11% di share di share. A seguire, il post partita (dalle 23.57 alle 24.30) ha ottenuto 2 milioni 279 mila spettatori medi, con l’11,4% di share.

Tra le native digitali free la briciola più grossa per La5

In prime time. Su La5 Hello It’s Me 131mila spettatori e lo 0,5%. Su TopCrime Colombo 118mila e 0,48%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 115mila e 0,46%. Su Real Time per Gemelle siamesi 104mila spettatori con 0,42%. Su Cine 34 Casotto a 101mila e 0,41%. Su Rai4 Shout In ha conquistato 88mila spettatori pari allo 0,36% di share. Su Iris Dr. Knock ha raccolto 87mila spettatori con 0,35%. Su Rai Movie A United Kingdom ha convinto 82mila spettatori con 0,33%. Sul Nove Supernanny a 82mila spettatori con lo 0,3%.

Su Tv8 HeartBreakers – Vizio di famiglia è stato stato visto da 76mila spettatori con lo 0,3% di share. Su Focus Rooted 72mila spettatori con 0,29%. Sul 20 Black Hat ha avuto 71mila spettatori con 0,3%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 66mila spettatori con 0,27%. Su La7d per Grey’s Anatomy 34mila spettatori con 0,14%. Su Italia2 AP. Bio ha avuto 9mila spettatori e 0,04%. In access. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha avuto 228mila spettatori e 1% di share. In preserale. Su Tv8 The Championships Wimbledon ha avuto 723mila spettatori e 5,1% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Inghilterra, Berrettini in campo)