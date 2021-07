Fabrizio Salini si autopromuove e ha un rimpianto: Checco Zalone

Fabrizio Salini: «Ho vinto la sfida di Sanremo. E adesso in Rai c’è più cultura»

Corriere della sera, pagina 57, di Antonella Baccaro.

A 55 anni non si può avere tutto il passato alle spalle. Così Fabrizio Salini, da tre anni amministratore delegato della Rai, oggi in uscita (il successore è Carlo Fuortes), sembra portato a considerare la sua «una bellissima esperienza» in una carriera da manager televisivo ancora da percorrere. E forse anche per questo non graffia, non attacca, non recrimina, ma felpatamente manda a dire in questa che è la sua ultima intervista da viale Mazzini.

Lei è stato in silenzio mentre in molti l’attaccavano. Cosa vuol dire adesso?

«Ho l’esigenza di esprimere soddisfazione rispetto a questi tre anni. Ho parlato poco, ho preferito lavorare. Il mio obiettivo era il rinnovamento, la sperimentazione, la costruzione di linguaggi e di generi».

Ci è riuscito?

«Ho portato in Rai più cultura, più documentari. Ho puntato sull’offerta digitale, RaiPlay, su cui c’era tanto scettiscismo: oggi è una piattaforma con contenuti originali aperto al grande pubblico. Abbiamo cominciato con Fiorello e proseguito con Ossi di Seppia, l’Altro Festival, The Jackal. Per l’autunno abbiamo annunciato i podcast».

Ma la tv tradizionale ha vissuto molto dei vecchi format.

«Prodotti e personaggi nuovi non sono mancati: penso a Bollani, Lundini, alla docuserie Sogno azzurro, a Sette storie, Ricomincio da Raitre. E abbiamo rinnovato iI daytime di Rai1».

Con quali ascolti?

«Molto positivi, in questo semestre la Rai ha guadagnato un punto e mezzo in prime time e uno circa in daytime. La Radio è in crescita».

Nel 2020 con tutta la gente in casa si poteva andare oltre le repliche di Montalbano? Si poteva sperimentare?

«Lo abbiamo fatto nella cultura, nella didattica a distanza, nei programmi per i più giovani, tre ore di diretta al giorno, che hanno riportato alla Rai questa fascia di pubblico. In quella fase i set e le dirette d’intrattenimento si sono fermati. Abbiamo garantito l’informazione e l’approfondimento che, in una macchina complessa come quella della Rai, non era impresa scontata».

Sanremo senza pubblico è stata una scommessa.

«Vinta. Faceva parte di un percorso per mettere al centro musica e giovani. La vittoria dei Maneskin, anche all’Eurovision, e il loro primato nelle chart internazionali premia il lavoro di Amadeus e Fiorello. Tre anni fa nessuno ci avrebbe creduto».

Insomma, si promuove?

«Alcune cose si potevano far meglio. Ma la Rai oggi è più solida e pronta a affrontare i prossimi anni».

Lascia al bilancio del 2021 i circa 70 milioni dovuti alla Uefa per gli Europei di calcio e i 40 milioni per l’esclusiva delle Olimpiadi di Tokyo, eventi rinviati di un anno.

«II rinvio ci ha consentito di chiudere in pareggio il 2020, come il ’18 e ’19. Questo nonostante il calo dei ricavi, in parte grazie a interventi sui costi. Per il 2021 l’andamento della pubblicità nel primo semestre è molto positivo».

Lei voleva riportare il canone tutto alla Rai. Ma dei 90 euro, ne entrano 75.

«Più di prima. Il canone deve andare tutto alla Rai: è la base. È tra i più bassi d’Europa tra i servizi pubblici».

Ci sono emittenti che producono anche più informazione della Rai. Non è servizio pubblico?

«Il servizio pubblico è informazione, ma anche pluralismo, equilibrio, promozione della coesione e dell’inclusione sociale, significa essere un perno per il sistema dell’audiovisivo, veicolare valori attraverso la cultura».

A proposito d’informazione, il presidente Foa dice che quella del portale Rai è al 20esimo posto in Europa.

«C’è un progetto pronto a riguardo. Basterà girare la chiavetta».

Caso Fedez. Secondo lei il servizio pubblico deve controllare i contenuti o no? Non si è capito.

«Intanto la censura non c’è stata. Poi ci sono linee editoriali da seguire. Ma controlli preventivi, mai».

Lei in tre anni ha visto tre governi diversi. Un inferno.

«Seguendo le nostre linee programmatiche, non ne abbiamo risentito».

I partiti l’hanno attaccata tutti i giorni.

«Siamo un servizio pubblico, le critiche ci stanno. Abbiamo portato a termine il triennio e non era scontato».

