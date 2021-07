Ascolti Tv 11 luglio: giornata storica per lo sport, 20,6 mln per gli Azzurri (Rai+Sky), 4,7 mln per Berrettini (Sky+Tv8). Italia al top in Sicilia e Toscana

Un undici luglio del 2021 che rimarrà nella storia della tv e in quella dello sport e quindi, probabilmente, anche in quella di Sky, che ieri ha trasmesso sia in chiaro che a pagamento Wembley e Wimbledon. Il profilo degli ascolti degli Azzurri, regione per regione, per una partita che però non è stata da record assoluto.

Ascolti finale Rai+Sky, territorio: tra le altre regioni popolose, Lombardia al 79,4%, Lazio all’82,5%, Piemonte al 79,2%, Emilia Romagna al 79,42%, Calabria all’83%

Calcio e tennis in primo piano in una giornata e in una serata, quelli di domenica 11 luglio, che entrano nella storia dello sport italiano. A Londra, nell’arco di poche ore, prima a Wimbledon e poi a Wembley l’Italia è stata protagonista.

Alle 15.00 nella finale del più importante torneo di tennis, per la prima volta c’è stato un italiano. La partita che Matteo Berrettini ha perso lottando per tre set a uno contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha avuto su Tv8 2,8 milioni di spettatori ed il 20,7% di share e, al nettissimo di pre e post, 3,2 milioni di spettatori ed il 23,1%. Su Sky lo stesso match ha raccolto oltre 1,5 milioni di spettatori con l’11% di share, con un montante complessivo da record di oltre 4,7% milioni di spettatori ed il 34% di share.

Alle 21.00, invece, è andata in scena la finale degli Europei di calcio, Inghilterra-Italia, terminata dopo i calci di rigore con la vittoria degli Azzurri quattro a tre, dopo che i bianchi si erano portati in vantaggio al secondo minuto con un gol di Luke Shaw e la nostra Nazionale aveva rincorso e quindi pareggiato al decimo minuto circa del secondo tempo con una rete di Leonardo Bonucci. Dal dischetto hanno sbagliato tre inglesi e due italiani e soprattutto è stata decisivo il nostro portiere, Gigio Donnarumma.

Su Rai1 la partita ha riscosso 18,172 milioni di spettatori e il 73,7% di share, con un picco del 78,7% ai rigori. In particolare il primo tempo ha avuto 17,768 milioni di spettatori ed il 71,9%, il secondo tempo 18,290 milioni di spettatori ed il 73%, i tempi supplementari hanno conseguito 18,459 milioni di spettatori ed il 76%, mentre i rigori hanno avuto 18,549 milioni di spettatori ed il 78,7%. Inoltre su Rai1 Notti Europee ha conseguito il 47,5% di share.

Su Sky il match enfaticamente e appassionatamente seguito dalla coppia mundial formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi ha conseguito 2,4 milioni di spettatori ed il 9,9%, in pratica saturando l’attuale potenziale della pay o quasi.

Confronti obbligati. Meglio del 2016, ma non è stato record

Il paragone più immediato da fare è quello con gli Europei del 2016. La partita Germania-Italia del 2 luglio 2016 che aveva sancito l’eliminazione degli Azzurri ai quarti di finale ai rigori era stata la più vista del torneo con 19,671 milioni di spettatori pari al 78,79% di share, complessivi tra Rai e Sky; in particolare il match aveva avuto 16,562 milioni di spettatori sulla tv pubblica con il 66,34% e altri 3,1 milioni con il 12,45% su Sky.

La finale fra Italia e Spagna degli Europei del 2012 era stata seguita su Rai1 da 18,910 milioni di spettatori con uno share del 68,72%. e 3,560 milioni e 12,94% su Rai Sport 1, per complessivi 22,470 milioni e 81,66% di share.

Nel torneo appena conclusosi Italia-Spagna aveva riscosso su Rai1 oltre 17,4 milioni di spettatori e il 67,5% di share e su Sky i2,4 milioni di spettatori ed il 9,4%. Ed era stato fino a ieri il match più visto della competizione, con la nostra Nazionale che ha fatto riscontrare audience progressivamente crescenti. Italia-Turchia, infatti, un mese fa, aveva avuto 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e 1,553 milioni ed il 6,2% su Sky. Italia-Svizzera, invece, 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share su Rai1 e 1,785 milioni e il 7,1% di share su Sky. Italia-Galles (alle 18.00) aveva avuto 11,460 milioni di spettatori ed il 60% sull’ammiraglia pubblica e 1,672 milioni e l’8,75% su Sky. Mentre Italia-Austria aveva ottenuto 13,275 milioni di spettatori ed il 61,1% su Rai1 e 1,875 milioni e l’8,5% su Sky. Il 2 luglio, Belgio-Italia aveva conseguito 15,483 milioni di spettatori ed il 65,2% su Rai1 e su Sky 1,956 milioni e 8,2%. Da registrare come – tra l’inizio del torneo e la fine dello stesso – sia certamente molto cresciuto il numero degli spettatori in visione fuoricasa, non misurati.

Infine, in testa alla top five senza Italia del torneo, si staglia senza dubbio la semifinale, Inghilterra-Danimarca, con 9,9 milioni di spettatori ed il 46,6% su Rai1 e 1,550 milioni ed il 7,3% su Sky. Ma torniamo alla graduatoria di ieri. Solo spiccioli di ascolti per le altre generaliste. Su Canale 5 il film Vittoria e Abdul ha portato a casa 388mila spettatori e 1,6% di share. Poco distante è arrivato il titolo di Rai, Amore cucina & curry, a 360mila e 1,4% di share. Il più impegnato del menù, La mia Africa, ha portato 276mila spettatori con l’1,2% di share su Rete4, mentre sulla terza rete I Segreti di Osage County, si è fermato a 237mila spettatori con l’1% di share. Su Italia 1 La fidanzata di papà ha convinto 233mila spettatori con lo 0,9%; meno ha fatto solo La7 (I Segreti della Corona, a 166mila e 0,6%).

Il profilo territoriale dei tifosi dell’Italia

L’Italia in tv, regione per regione? La nostra Nazionale ha raccolto il massimo in Sicilia con l’87,34% di share; al secondo posto la Toscana all’87%. Al terzo, sostanzialmente a pari merito sopra l’86%, Puglia, Sardegna, Umbria, con la Campania all’85% le Marche di Mancini all’83,8%, la Basilicata all’84%. Tra le regioni popolose, Lombardia al 79,4%, Lazio all’82,5%, Piemonte al 79,2%, Emilia Romagna al 79,42%, Calabria all’83%. Il seguito più basso si è registrato in Trentino (73,9%) e Valle D’Aosta (75,5%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint 861mila spettatori e 3,9%. Su Italia1 C.S.I. 415mila spettatori e 1,9%. Nel preserale. Su Rai1 Estate in Diretta – La Grande Attesa 1,650 milioni di spettatori e 11,9%, mentre Uefa Euro 2020 ha ottenuto di 2,804 milioni di spettatori e 19,3%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,153 milioni di spettatori e 8,6% mentre Caduta Libera 1,786 milioni di spettatori e 12,4%. Su Tv8 The Championships Wimbledon a 723mila spettatori e il 5,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Weekend 20,5% nella prima parte e 20,6% nella seconda parte. Dreams Road 16,3%. A Sua Immagine 18,7%. La Santa Messa 19,1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 18,7% e la Santa Messa 13,9% di share. A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 25,5%, Linea Verde Estate 22,6%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,3% e 12%. Melaverde 14,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Meglio di Domenica In 12%. Una Voce per Padre Pio 8,6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 14,7%. Beautiful 13%. Una Vita 10,9%. L’Isola di Pietro 5,8%. Su Rai2 Tour de France All’Arrivo 11,5%, battuto dal tennis su Tv8. In seconda serata su Rai1 Notti Europee ha conquistato 3,230 milioni di spettatori e 47,5%. Le news delle 20 Tg1 a 5,860 milioni e 34,2%; Tg5 a 2,320 milioni e 13,2%. TgLa7 a 578mila e 3,3%. Alle 13.30 Tg1 a 4 milioni e 27,8%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Italia-Inghilterra)