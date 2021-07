Ascolti tv 11 luglio 2021: tutta Italia esulta davanti alla televisione, in 18 milioni festeggiano

Ascolti tv: la finale degli Europei di calcio oltre il 73% di share

Una serata televisiva come non si viveva dal 2006. L’Italia di Roberto Mancini ha alzato la coppa di campione d’Europa ai danni dell’Inghilterra su Rai1, registrando il 73,68% di share media con 18,172 milioni di tifosi collegati. Ovviamente non c’è stata partita, sul piccolo schermo, anche se la finale mondiale Italia-Francia di quindici anni fa aveva raccolto l’87,04% e 25,3 milioni. Ma televisivamente stiamo parlando di un’altra era geologica.

Per dovere di cronaca vediamo cos’hanno fatto le altre reti generaliste: in seconda posizione Canale5 con il film Vittoria e Abdul all’1,56% e 388 mila telespettatori, dietro Rai2 con la pellicola Amore, cucina e curry all’1,44% e 360 mila contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film La mia Africa su Rete4 all’1,15% e 276 mila spettatori, poi I segreti di Osage County su Rai3 con lo 0,95% e 237 mila e La fidanzata di papà su Italia1 allo 0,93% e 233 mila. Si chiude la classifica con I segreti della corona su La7 all’1,75% e 218 mila contatti, poi Supernanny su Nove allo 0,3% e 82 mila e il film Heartbreakers – Vizio di famiglia su Tv8 allo 0,3% e 76 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto l’Italia Campione d’Europa)