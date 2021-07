Ascolti Tv 10 luglio: Dopo le Teche con la Carrà (19,8%), Clerici in replica (13,2%) batte Hunziker in replica (10,6%)

Su Rai1 The Voice Senior in replica 1,786 milioni e 13,2% di share. Su Canale 5 per All Together Now in replica 1,4 milioni di spettatori e il 10,6% di share. Il film di Rai2 batte Il gatto con gli stivali su Italia 1.

Ascolti, in access: Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3,079 milioni di spettatori con il 19,8%

Serata interlocutoria, sabato 10 luglio, televisivamente e sportivamente parlando. Che – dopo un’altra puntata di Techetechetè su Rai1 dedicata a Raffaella Carrà (3,079 milioni e 19,8%), ha proposto nella sfida delle ammiraglie due talent show in replica: The Voice Senior sulla prima rete e All Together Now su Canale 5. Le altre emittenti? C’era una soap su Rete4, una miniserie ‘storica’ su Rai3 ed una cult su La7, pellicole su Rai2 e Italia 1 a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 la prima puntata della replica di The Voice Senior, con Antonella Clerici alla conduzione e i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino impegnati a scegliere talenti maturi per le proprie squadre, ha conquistato 1,786 milioni di spettatori ed il 13,2%.

Su Canale 5 la prima puntata della replica del talent canoro, Alla Together Now- La musica è cambiata, con Michelle Hunziker alla conduzione, e quattro giurati speciali (J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga) in pista, avuto 1,4 milioni di spettatori e il 10,6%.

Su Rai2 il film Le bugie hanno gli occhi verdi con Shoshana Bush e Spencer Neville ha raccolto 939mila spettatori e il 6%.

Su Italia 1 per la pellicola cult d’animazione Il gatto con gli stivali, 900mila spettatori e 5,9% di share.

Su Rete4 la soap spagnola Una Vita, ha totalizzato 834mila e 5,7% di share.

Su Rai3 la serie tv Una strada verso il domani, ha conseguito 395mila spettatori e il 2,6% di share.

Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 332mila spettatori e 2,5% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di The Voice Senior)