Ascolti tv 9 luglio digital e pay: Wimble-boom con Berrettini e Djokovic. Il giovante Montalbano va forte

Su Sky la vittoria in semifinale del tennista romano fa il 4,2%. In prima serata, tra le native digitali free: Su Rai Premium Il Giovane Montalbano 563mila e 3,3%. Su Cine34 Viene avanti cretino 454mila e 2,63%. Su Rai4 Unbreakable – Il Predestinato 416mila e 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 412mila e 2,4%.

Ascolti native digitali free, gruppi: Altre Rai 8,2% nell’intera giornata e 8,2% in prima serata; Altre Mediaset 8,8% e 9,6%

Sport alternativi al calcio di scena su Sky e Rai2 al pomeriggio venerdì 9 luglio. In luce anche ieri il Torneo di Wimbledon di tennis. Tante ore di trasmissione in diretta e due partite su tutte hanno radunato gli appassionati: la vittoria di Matteo Berrettini contro Hubert Hurkacz, ha riscosso 428mila spettatori con il 4,2%, mentre quella di Novak Djovkovic contro Denis Shapovalov ha prodotto 302mila spettatori con il 2,6%. Su Rai2 il Tour de France ha raccolto 815mila spettatori con il 7,5%, nella prima parte e 1,244 milioni di spettatori con il 13,2% nella seconda parte.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Michele Riondino di Vigata

In prima serata. Su Rai Premium Il Giovane Montalbano a 563mila spettatori con il 3,3%. Su Cine34 Viene avanti cretino 454mila spettatori con 2,63%. Su Rai4 Unbreakable – Il Predestinato a 416mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 412mila spettatori con il 2,4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 368mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Apollo 13 ha raccolto 338mila spettatori con il 2,2%. Su RaiMovie Nureyev 286mila spettatori con 1,7%. Sul 20 In Time a 262mila spettatori e 1,54%. Su La5 Vizi di famiglia a 261mila spettatori e 1,5%. Su Real Time Primo appuntamento crociera 204mila spettatori con 1,15%. Su TopCrime Gone 135mila spettatori e 0,75%.

In access. Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha avuto 409mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha convinto 294mila spettatori con l’1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Matteo Berrettini)