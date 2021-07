Domenica si fa la storia dello sport italiano: Euro2020, Wimbledon (anche in chiaro su TV8), ma anche la Copa America e l’Nba

Europei di calcio, Wimbledon, Copa America e NBA su Sky Sport

Che domenica bestiale! La storia dello sport italiano in una sola giornata. Domani, infatti, sul prato di Wimbledon Matteo Berrettini sarà il primo italiano nella storia a giocarsi una finale del torneo più suggestivo del Grande Slam. Diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. L’incontro sarà introdotto da un approfondimento di mezzora (dalle 14.30) e poi seguito dalle immagini della premiazione fino alle 19, con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra. Il match, ecczinalmente, sarà trasmesso anche in chiaro su Tv8.

Poco dopo e a pochi chilometri di distanza, a Wembley, tempio del calcio, la Nazionale di Roberto Mancini si gioca la finale degli Europei 2020 contro i padroni di casa, che non vincono una competizione dal 1966. Sempre in casa, tra l’altro. Come nella notte magica di Berlino 2006, saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match degli Azzurri, che Sky seguirà con una copertura totale fin dalle prime ore del mattino, con sette inviati nella City per documentare, attimo dopo attimo, la marcia di avvicinamento delle due squadre all’atto conclusivo del torneo. Fischio d’inizio live dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW. Pre partita dalle 19.30 su Sky Sport Football (e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno) con Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, il portiere della Nazionale femminile di calcio Laura Giuliani e Fabio Capello in collegamento da Londra.

Non solo Italia

Ma la maratona sportiva che partirà, in realtà, questa notte. Infatti, in campo alle 3 ora italiana, è di scena la finale di Copa America con la sfida storica Brasile-Argentina nel mitico Maracanà di Rio de Janeiro. Messi contro Neymar. Su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

E se ancora non siete sazi, nella notte tra domenica e lunedì è di scena gara 3 delle Finals NBA tra Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns, diretta dalle 2 su Sky Sport NBA.

(Nella foto gli Azzurri di Mancini)