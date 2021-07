Ascolti tv 8 luglio: altro che Argentero, meglio Raffa e Fiorello. Male Bocci. E Concita ha problemi con l’extension

Ancora un tributo del pubblico per Raffaella Carrà, in access con Fazio e poi in prima serata con la replica di A raccontare comincia tu, che batte il record del battesimo nel 2019. Senza partite, senza Del Debbio, con la replica di Doc a bassa quota, Canale 5 va poco sopra l’8% con il Viaggio in Umbria. Non funziona, la versione estesa di In Onda.

Col calcio in pausa, in attesa di Inghilterra-Italia, prevale la commozione e la nostalgia, giovedì 8 luglio. Sulla terza rete, dopo una bella ricostruzione by teche di Fabio Fazio (Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà ha raccolto 1,765 milioni di spettatori con il 9,4%), ed una puntata di Techetechete aperta e chiusa da Raffaella ma dedicata ai calciatori in tv, la replica della prima puntata di A Raccontare comincia tu, con la Carrà brava a ‘confessare’ Rosario Fiorello, ha portato a casa oltre 2,571 milioni di spettatori con il 13,7%, conquistando la fetta più ampia della platea televisiva disponibile. Al battesimo, il 4 aprile del 2019, la stessa puntata aveva fatto meno: 2,3 milioni ed il 9,4%.

Rai1 ha schierato la replica di Doc-Nelle Tue Mani ma non ha vinto la serata. La storia con Luca Argentero è calata ancora ma raggiungendo 2,169 milioni di spettatori con il 12,9% (2,279 milioni di spettatori ed il 13,4% sette giorni prima), conquistando il secondo posto sul podio degli ascolti. Al terzo posto in graduatoria, con una puntata su Orvieto e Assisi, è calato ancora di più il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci, raggiungendo per Canale 5 1,3 milioni e l’8,3% (sette giorni prima con Padre Pio la trasmissione aveva avuto quasi 1,7 milioni ed il 10,3%, conquistando un livello dignitoso). Puro presidio delle posizioni, hanno fatto le altre offerte, con tante proposte cult. Su Italia1 Fast and Furious ha totalizzato 964mila spettatori con il 5,5%. Su Rete4 L’allenatore nel pallone ha conseguito 845mila spettatori ed il 4,9%. Su Rai2 il telefilm tv Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto 870mila spettatori e 4,8%.

È arrivata in coda e molto staccata, anche senza la concorrenza di genere di Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio la versione estesa di In Onda (587mila e 3,2%), che ha pagato dazio, stavolta anche in access. Su Rete 4 Stasera Italia News, con Matteo Renzi tra gli ospiti di Veronica Gentili, ha avuto 954mila spettatori e il 5,2% nella prima parte e 1,1 milioni di spettatori e il 5,7% nella seconda parte.

Su La7 David Parenzo e Concita De Gregorio hanno avuto nella prima parte 903mila spettatori e il 4,7% di share, superando di misura solo Tg2 Post. Manuela Moreno parlando di giustizia con Francesco Paolo Sisto, Giovanni Maria Flick, Sabino Cassese, Guido Camera e Claudio Cerasa, ha avuto 898mila spettatori e 4,6% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete 3 milioni di spettatori e il 15,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,581 milioni di spettatori con uno share del 13,4%. Su Italia1 CSI a 1,035 milioni di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà a 1,765 milioni di spettatori con il 9,4%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,338 milioni e 20,5% e poi 3,5 milioni di spettatori e 24,8%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,150 milioni di spettatori con 10,5% di share e 1,8 milioni di spettatori con il 13,2% di share. Su Rai3 il TGR 2,133 milioni di spettatori con il 14,3% di share. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 20,5%, Dedicato 18,9%. Su Canale5 i documentari su Planet 8%. Su Rai3 Agorà Estate 6,5%, Elisir d’Estate 5,2%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 3,5%.

A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 14% e 12,8%. Su Canale 5 la replica di Forum al 14,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rete4 Il Segreto 1,8% di share, La signora in giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,9% e 3,4%. Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12%; Il Paradiso delle Signore 9,7% in replica, Estate in diretta 13,6% e 17,2%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,8%, Brave and the beautiful 16%, Love is in the air 16,1%, Rosamunde Pilcher 9,7%. Su Rai2 Tour de France 7,4% e 13%. Su Italia1 I Simpson 4,5%, 5,7%. Su Rai3 Geo Magazine 6,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Eden 2%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose nostre 6%. Su Canale 5 Tg5 Notte 6%. Su Rai2 Roma, è finita la grande bellezza? 3,1%. Su Rai 3 Premio Strega al 6%, il Tg3 Linea Notte 6,9%. Su Italia1 Mai arrendersi 7%, su Rete4 L’allenatore nel pallone 2 6,5%. Alle 20 Tg1 a 4,3 milioni e 25,4%; Tg5 a 2,950 milioni e 17%; e TgLa7 a 758mila e 4,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Techetecheté)