Ascolti tv 8 luglio 2021: Raffaella e Fiorello accendono Rai3 e vincono

Ascolti tv: l’intervista della Carrà a Fiorello, in replica, vince la serata

Continua l’afflato di commozione per la scomparsa di Raffaella Carrà e così ieri sera Rai3 ha riproposto la puntata di A raccontare comincia tu in cui la showgirl intervista Fiorello, registrando il 13,65% di share media con 2,571 milioni d’italiani collegati, e vincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste. Seconda posizione per la replica di Doc – Nelle tue mani su Rai1 con il 12,9% e 2,169 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 11,89% e 2,274 milioni, secondo episodio 14,10% e 2,073 milioni. Settimana scorsa la stessa fiction con Luca Argentero aveva raccolto il 13,5% e 2,2 milioni.

Terza piazza per Viaggio nella Grande Bellezza – Assisi e Orvieto su Canale5 con l’8,32% e 1,318 milioni di contatti. Sette giorni fa il doc con la storia di Padre Pio aveva portato a casa il 10,29% e 1,692 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Fast and Furious su Italia1 con il 5,49% e 964 mila spettatori, poi la serie tv Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 al 4,65% e 908 mila e il talk show In onda su La7 al 4,72% e 903 mila. Si chiude con il film L’allenatore nel pallone su Rete4 con il 4,93% e 845 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 al 2,2% e 403 mila e il film I pinguini di Mr. Popper su Nove all’1,8% e 330 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Raffaella Carrà e Fiorello)