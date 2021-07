Ascolti radio: Rtl 102.5 sempre prima, RDS torna seconda, poi Deejay

Ascolti, Rtl 102.5 sempre in testa

ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi.

I dati Ter-Tavolo editori radio sugli ascolti radiofonici del primo semestre di quest’anno riservano molte sorprese e spunti di riflessione. Intanto non è possibile fare un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, in piena pandemia e senza i dati, ma con quello del 2019. Così ci troviamo di fronte a emittenti nazionali che perdono ascolti nel giorno medio, tranne alcuni casi di rilievo che vedremo, anche se c’è da considerare che quelli appena rilasciati sono numeri sintesi di due trimestri molto diversi tra loro: il primo all’insegna del lockdown, il secondo delle riaperture. Tutto questo porta a considerare questo semestre ancora un periodo di transizione: il totale ascoltatori radio del giorno medio è passato dai 34,8 milioni del primo semestre 2019 ai 33,2 milioni di quest’anno con un calo del 4,6%. Se però si vanno a vedere i singoli dati del primo e secondo trimestre 2021 si nota una crescita da 33,4 milioni a 33,7 milioni il che dovrebbe indicare una ripresa.

Il giudizio, insomma, resta sospeso, così come le considerazioni da fare sul cambiamento delle abitudini di ascolto delle persone: è probabile che questi numeri siano anche il risultato della concorrenza dei servizi in streaming o di una rilevazione da adattare ai canali alternativi delle emittenti tradizionali, ma tutto è ancora da dimostrare. Ecco, quindi, le sorprese: sei emittenti sono in crescita nel giorno medio, le tre di Radio Rai: Radio2 a +11,9%, Radio3 +0,9% e Radio1 +0,4%. A queste si aggiungono Rmc in progresso del 7,2%, Radio Sportiva con un +4,8%, Kiss Kiss a +4,3%.

La top ten

Questo ha portato anche cambiamenti in classifica: indiscussa regina resta Rtl 102.5, con 6,4 milioni di ascoltatori, ma al secondo posto torna Rds (4,96 milioni ) superata nell’ultima rilevazione da Deejay e Radio Italia. Deejay, quindi, è terza (4,6 milioni) e Radio Italia quarta con 4,5 milioni. Seguono 105 (4,2 milioni), la già citata Radio1 con 3,7 milioni, Kiss Kiss con 2,95 milioni, Radio2 2,8 milioni, Virgin 2,5 milioni e Radio 24 con 2,27 milioni di ascoltatori.

Nella classifica per quarto d’ora medio, indice della fedeltà di ascolto, si trovano conferme: Rmc, Kiss Kiss, così come Rai Radio1, Radio2 e Radio3 sono in crescita, e a loro si aggiunge Radio 24, in leggera perdita nel giorno medio. Poi, nonostante il calo, Rtl 102.5 si conferma prima, così come Radio 105 seconda e Deejay terza. Gli incrementi delle radio Rai hanno portato a un contraccolpo nella classifica per editori: le emittenti pubbliche sono passate dal quarto al secondo posto per quarto d’ora medio dopo Radio Mediaset e prima di Gedi.

(Continua su ItaliaOggi)

(Nell’immagine il logo di Rtl 102.5)